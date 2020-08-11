В этом году свыше 350 жителей СКО получили кредит по программе «Еңбек»

Умелые руки Кайыржан Кушкинбаевой отрез ткани превратят в роскошное платье. Моделирует, кроит и шьёт женщина сама. Вот и на ней платье собственного производства, как, впрочем, и вся одежда в гардеробе. С иголочки, идеально по фигуре с уникальным дизайном. Потому к швее и выстраиваются в очередь модницы Бесколя.

Кайыржан Кушкинбаева, швея:

— Я с детства шила. Меня тянуло. Потому что мать мастерицей была. Меня никто не учил, я сама научилась. У меня стаж педагогический 40 лет. Вышла на пенсию и пришла сюда к дочери помогать, шить. И вот уже 9-й год я шью здесь.

А вот и дочь — Бакит Сеилова. Ей любовь к тканям и ниткам передалась по наследству. Бонусом досталась ещё и предпринимательская жилка. Потому Бакит не стала работать на кого-то, предпочла открыть собственное ателье. Швея без рубахи никогда не останется. Её услуги востребованы всегда, подтвердил это и коронавирус.

В начале пандемии, когда в аптеках масок не было, жителей спасали швеи. Только в этом ателье готовили по 500 масок в день, шили от рассвета до заката, вспоминает Бакит. Ателье бизнесвумен открыла в 2006 году. Чинила одежду в скромном помещении, а сейчас в её распоряжении двухэтажное здание и 6 швей. Всё благодаря целеустремлённости и поддержке государства.

Бакит Сеилова, предпринимательница:

— Я задумалась о современном оборудовании. Оно сейчас недешевое, его нелегко приобрести. Я искала программы. Услышала, что есть фонд финансовой поддержки с/х. Меня выслушали, одобрили.

Предпринимательница получила кредит на выгодных условиях, ставка — 6%. Купила современные швейные машинки. Работать стало легче и быстрее, выросла производительность. Закрыв кредит, предприимчивая бизнесвумен стала думать над расширением ассортимента.

Бакит Сеилова, предпринимательница:

— Я приобретала оборудование, дорогие ткани, костюмную ткань хорошего качества. Мы начали шить школьную форму по современным эскизам. Она шла у нас не однотонная, а комбинированная. Для каждой школы специальные эскизы подбирала.

Открывать своё дело и не бояться рисковать, призывает предприниматель. Тем более, когда есть госпрограммы, которые поддерживают и опытных акул бизнеса, и начинающих предпринимателей. В фонд за льготным кредитованием Бакит обращалась 4 раза. Ткани, оборудование, фурнитура. Недавно получила заём и выкупила здание, теперь не нужно зависеть от арендатора.

Айгерим Мукашева