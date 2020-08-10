Волонтеры призывают петропавловцев к соблюдению санитарных норм

Общество

19:42 10 Августа 2020

К разъяснительной работе о правилах соблюдения санитарных норм городской акимат привлекает волонтеров. В составе такой группы 30 человек.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Волонтеры еще раз напоминают людям о том, что есть масочный режим, и какие действуют правила перевозки людей в автобусах, установленные главным санврачом. Пассажиры при входе в автобусы должны обязательно соблюдать масочный режим, также автобусы должны быть заполнены только наполовину, стоячих мест не должно быть. 

Ерканат Бостан решил стать волонтером, потому что не раз замечал людей, игнорирующих правила соблюдения санитарных норм. Говорит, что несмотря на карантинные ограничения, граждане ходят без средств санитарно-эпидемиологической защиты в общественных местах. Призвать земляков быть ответственными — это то, что я могу сделать, говорит Ерканат, это мой небольшой вклад в борьбу с коронавирусом.

Ерканат Бостан, волонтер:

— Люди на остановках должны строго соблюдать санитарные нормы и заходить в общественный транспорт только в масках. Мы рассказываем это людям для того, чтобы они соблюдали все санитарные нормы и дистанцию в общественных местах. Общими усилиями мы справимся.

Жители города также высказали свое мнение о проделанной работе волонтеров.

Назым и Бекболат Алгибаевы:

— Конечно, это правильно. Всем нужно соблюдать санитарные нормы. Особенно, в такое непростое время. Мы постоянно ходим в масках и соблюдаем все санитарные нормы.

Амангали Ахметбаев:

— Молодежь иногда не носит маски. Поэтому чаще болеют. Мы же, напротив, носим маски всегда и везде: на рынках, в магазинах. Я всегда говорю своим детям носить маски. Так можно уберечь себя.

Алишер Ашимов, корреспондент:

— Не следует забывать, что маски и антисептики предохраняют нас от коронавируса. Мы призываем соблюдать эти простые правила и вместе побороть болезнь.

 

 

Алишер Ашимов

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