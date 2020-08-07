Мотоциклисты в Петропавловске продолжают нарушать тишину

Всего за двое суток североказахстанские стражи порядка выявили 110 различных правонарушений. Основные — отсутствие регистрации мотоцикла или водительского удостоверения соответствующей категории. Выявление нарушений — не единственная цель полицейских во время ночных рейдов. С водителями также проводятся беседы. Им напоминают о недопустимости нарушения покоя граждан и необходимости соблюдать ПДД.

Санат Еменалин, инспектор службы батальона патрульной полиции:

— Сегодня провели рейдовые мероприятия по нарушению тишины в ночное время суток в г.Петропавловск. На пересечении ул.Назарбаева и К.Сутюшева была остановлена автомашина ВАЗ-2112 под управлением 20-летнего жителя г. Петропавловска, в отношении которого составлен административный протокол.

Дарья Пышмынцева