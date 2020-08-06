Бегущая строка 7 августа 2020

Бегущая строка

12:35 6 Августа 2020

**** НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! »МТРА» ТЕЛЕАРНАСЫНЫҢ ЖҮГІРТПЕ ЖОЛЫНА ШЫҒАТЫН ХАБАРЛАНДЫРУЛАРДЫ МЫНА МЕКЕН ЖАЙЛАРҒА КЕЛІП, БЕРУГЕ БОЛАДЫ: ОБЛЫСТЫҚ ҚУЫРШАҚ ТЕАТРЫ П.ВАСИЛЬЕВ К-СІ. 69, (2 ҚАБАТ). »VESTA15KZ» — +7-777-084-58-58 »WHATSAPP-VIBER» НӨМІРІ НЕ ЖАРНАМА ҮШІН КАБЫЛДАУ-ТӨЛЕУ.
**** ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕНИЯ В БЕГУЩУЮ СТРОКУ НА ТЕЛЕКАНАЛ »МТРК» МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В ПУНКТАХ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСАМ: ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ, УЛ. П.ВАСИЛЬЕВА, 69 (2 ЭТАЖ). »VESTA15KZ» — ПРИЕМ-ОПЛАТА РЕКЛАМЫ НА НОМЕР »WHATSAPP-VIBER» + 7-777-084-58-58.
****САТАМЫН****ПРОДАМ****САТАМЫН****ПРОДАМ
**** КИІМ ДҮКЕНІНЕ АРНАЛҒАН САУДА ҚҰРЫЛҒЫСЫН САТАМЫН, ИТАЛИЯДА ӨНДІРІЛГЕН. ТЕЛ. 8-777-925-12-23, ИРИНА.
**** ПРОДАМ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАГАЗИНА ОДЕЖДЫ, ПРОИЗВОДСТВО ИТАЛИЯ. ТЕЛ. 8-777-925-12-23, ИРИНА.
**** МЕКЕМЕ ЖАРЫҚШАҚТАЛҒАН ТАСТЫ, ҰСАҚ ТАСТЫ, ҚҰМДЫ, КЕРАМЗИТ ПЕН КІРПІШТІ АРТАДЫ ЖӘНЕ САТАДЫ. ТЕЛ. 39-87-79, 8-775-525-63-64.
**** ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ И ПОГРУЗКУ ЩЕБНЯ, ДРЕСВЫ, ПЕСКА, КЕРАМЗИТА И КИРПИЧА. ТЕЛ. 39-87-79, 8-775-525-63-64.
**** SVEC-A8 СЕРІКТІК РЕСИВЕРІН САТАМЫН, БАҒАСЫ 1500 ТЕҢГЕ. ТЕЛ. 53-88-22, 8-777-082-02-39, 8-701-513-53-16.
**** ПРОДАМ СПУТНИКОВЫЙ РЕСИВЕР SVEC-A8, ЦЕНА 1500 ТЕНГЕ. ТЕЛ. 53-88-22, 8-777-082-02-39, 8-701-513-53-16.
**** ДОСТАВКА ДРОВ, КОЛОТЫЕ, ШВЫРОК, КУБАМИ, МАШИНАМИ. ТЕЛ. 8-777-926-20-32, 39-59-49.
**** ОТЫНДЫ, ЖАРЫЛҒАН, БҰТАЛҒАН ОТЫНДЫ КУБТАП, МАШИНАМЕН ЖЕТКІЗУ. ТЕЛ. 8-777-926-20-32, 39-59-49.
САТЫП АЛАМЫН****КУПЛЮ****САТЫП АЛАМЫН****КУПЛЮ
**** ІҚМ ЕТІН САТЫП АЛАМЫН (ШОШҚА, ҚОЙ, ЖЫЛҚЫ). ТЕЛ. 8-776-961-56-46, 8-747-515-80-11.
**** ЗАКУП МЯСА КРС (СВИНИНА, БАРАНИНА, КОНИНА). ТЕЛ. 8-776-961-56-46, 8-747-515-80-11.
ӘР ТҮРЛІ****РАЗНОЕ****ӘР ТҮРЛІ****РАЗНОЕ
**** ӘР ТҮРЛІ МАМАН ЖҰМЫСШЫЛАРЫ ҚАЖЕТ. ЕҢБЕКАҚЫ 85 000 БАСТАП. АНЫҚТАМА ТЕЛЕФОНДАРЫ: 39-09-66, 8-707-195-10-21. МЕКЕНЖАЙ: ПЕТРОПАВЛ Қ. ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ОРТАЛЫҒЫ, ТЕАТР КӨШЕСІ 47.
**** ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 85 000 ТЕНГЕ. СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 39-09-66, 8-707-195-10-21. АДРЕС: ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ,47.
**** ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ СІЗДІ КЕҢЕСШІ БОЛУҒА ШАҚЫРАДЫ. ИКЕМДІ ЖҰМЫС КЕСТЕСІ, ЖОҒАРЫ ТАБЫС, ОҚЫТУ, ҚАЛА ШЕТІНДЕ ТҰРАТЫН БОЛСАҢЫЗ ДА, НЕГІЗГІ ЖҰМЫСЫҢЫЗБЕН ҚАТАР АЛЫП ЖҮРУ МҮМКІНДІГІ. БАЙЛАНЫС НӨМІРІ: 8 7026265729. ТОЛЫҚ АҚПАРАТ WWW.HCSBK.KZ САЙТЫНДА ЖӘНЕ 300 НӨМІРІ АРҚЫЛЫ (ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОННАН ХАБАРЛАСУ ТЕГІН). №1.2.60/44 ЛИЦЕНЗИЯСЫ ҚР ҚНРДА 03.02.2020 Ж. БЕРІЛГЕН.
**** ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА РАБОТУ КОНСУЛЬТАНТА. ГИБКИЙ ГРАФИК, ВЫСОКИЙ ЗАРАБОТОК, ОБУЧЕНИЕ, ВОЗМОЖНОСТЬ СОВМЕЩАТЬ С ОСНОВНЫМ МЕСТОМ РАБОТЫ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ЖИВЕТЕ В ПРИГОРОДЕ. КОНТАКТЫ: 87026265729. ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ WWW.HCSBK.KZ И ПО НОМЕРУ 300 (С МОБИЛЬНОГО БЕСПЛАТНО). ЛИЦЕНЗИЯ №1.2.60/44 ВЫДАНА АРК РРФР 03.02.2020Г.
**** БЕСКӨЛ ҚҰС ФАБРИКАСЫ ЖШС ЕСЕПШІ ҚАЖЕТ. ТЕЛ. 8-715-382-17-94.
**** ТОО БИШКУЛЬСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКЕ ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР. ТЕЛ. 8-715-382-17-94.
**** АВТОКӘСІПОРЫНҒА ТҰРАҚТЫ ТҮРДЕ ДӘНЕКЕРЛЕУШІ ҚАЖЕТ. ТЕЛ. 8-701-240-01-33.
**** АВТОПРЕДПРИЯТИЮ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ТРЕБУЕТСЯ СВАРЩИК. ТЕЛ. 8-701-240-01-33.
**** ЭТАЛОНСЕВЕРВОДСТРОЙ ЖШС ҚҰРЫЛЫС ҰЙЫМЫНА МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУЛАР ТУРАЛЫ 20.07.2020 ЖЫЛДЫҢ №38 КЕЛІСІМШАРТЫ БОЙЫНША КЕЛЕСІ ҚЫЗМЕТТЕРГЕ МАМАНДАР ҚАЖЕТ: АҒАШ ҰСТАЛАРЫ, БЕТОНШЫЛАР, ГАЗЭЛЕКТРОДӘНЕКЕРЛЕУШІЛЕР, АРМАТУРАШЫЛАР, ӘР ТҮРЛІ ЖҰМЫСТЫ АТҚАРАТЫН АДАМДАР, МЕХАНИЗАТОРЛАР, УРАЛ ЖҮРГІЗУШІСІ, ШЕБЕР, ПРОРАБ, ТЕМІР ҰСТАСЫ, СУ ҚҰБЫРЫН ТАРТАТЫН МАМАН. УНИВЕРСАЛЬНАЯ К-СІ, 15 МЕКЕН-ЖАЙЫ БОЙЫНША КЕЛІҢІЗДЕР. ТЕЛ. 8-747-63-88-404, 50-10-36.
**** В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ТОО ЭТАЛОНСЕВЕРВОДСТРОЙ ПО ДОГОВОРУ О ГОСЗАКУПКАХ № 38 ОТ 20.07.2020 ГОДА ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ ДОЛЖНОСТИ: ПЛОТНИКИ, БЕТОНЩИКИ, ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, АРМАТУРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, МЕХАНИЗАТОРЫ, ВОДИТЕЛЬ УРАЛА, МАСТЕР, ПРОРАБ, СЛЕСАРИ ВОДОПРОВОДЧИКИ. ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ УЛ. УНИВЕРСАЛЬНАЯ, 15. ТЕЛ. 8-747-63-88-404, 50-10-36.
**** ESILMEDIA-ДАН ЫСТЫҚ НАУҚАН! ШІЛДЕ МЕН ТАМЫЗ АЙЛАРЫНДА САНДЫҚ ТД МЕН ДУЭТ ШЕКСІЗ ҒАЛАМТОРЫНА ҚОСЫЛ ДА, АЙЫНА НЕБӘРІ 3 200 ТЕҢГЕ ҚОЛДАН. ТЕЛ:39-00-93
**** ЖАРКАЯ АКЦИЯ ОТ ESILMEDIA! ПОДКЛЮЧИ В ИЮЛЕ И АВГУСТЕ ЦИФРОВОЕ ТВ И БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ В ДУЭТ И ПОЛЬЗУЙСЯ УСЛУГАМИ ВСЕГО ЗА 3 200 ТЕНГЕ В МЕСЯЦ. ТЕЛ. 39-00-93.
**** ТҰҢҒЫШ РЕТ ПЕТРОПАВЛДА! ТАҚТАДАҒЫ КАРТИНА! КЕЗ КЕЛГЕН СУРЕТТІ БАСЫП ШЫҒАРАМЫЗ. МАТЕРИАЛЫ-ҚАРАҒАЙ. UV-БАСЫП ШЫҒАРУ. ТЕЛ. 8-701-558-06-42.
**** ВПЕРВЫЕ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ! КАРТИНЫ НА ДОСКАХ! ЛЮБОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, МАТЕРИАЛ – СОСНА, UV-ПЕЧАТЬ. ТЕЛ. 8-701-558-06-42.
**** ҚҰРМЕТТІ ҚАЛА ЖӘНЕ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫ! СІЗ QORGAU ЖОБАСЫНЫҢ АЯСЫНДА 8-778-903-59-54 ТЕЛЕФОНЫ БОЙЫНША, QORGAU.KZ САЙТЫНДА НЕМЕСЕ ПЕТРОПАВЛ Қ., Н. НАЗАРБАЕВ КӨШ., 69А МЕКЕНЖАЙЫ БОЙЫНША ОРНАЛАСҚАН БІЗДІҢ КЕҢСЕМІЗГЕ ЖОЛЫҒУ АРҚЫЛЫ ТЕГІН ЗАҢГЕРЛІК КЕҢЕС АЛА АЛАСЫЗ.
**** УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ И ЖИТЕЛИ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ! В РАМКАХ ПРОЕКТА QORGAU ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ: ТЕЛ. 8-778-903-59-54, НА САЙТЕ QORGAU.KZ ИЛИ ОБРАТИВШИСЬ В НАШ ОФИС ПО АДРЕСУ: Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. Н. НАЗАРБАЕВА, 69А.
**** ЕСКІ ФОТОЛАРДЫ ЖАҢҒЫРТУ! СУРЕТТЕРІҢІЗДІ БАСТАПҚЫ ҚАЛЫПҚА КЕЛТІРЕМІЗ. НЕГАТИВТІ ФОТОПЛЕНКАЛАРДЫ, СЛАЙДТАР МЕН БЕЙНЕКАССЕТАЛАРДЫ ЦИФРЛАУ. ТЕЛ. 8-705-172-86-98.
**** РЕСТАВРАЦИЯ, СТАРЫХ ФОТО! ВЕРНЕМ ВАШИМ ФОТОГРАФИЯМ ПЕРВОЗДАННЫЙ ВИД. ОЦИФРОВКА НЕГАТИВНЫХ ФОТОПЛЕНОК, СЛАЙДОВ И ВИДЕОКАССЕТ. ТЕЛ. 8-705-172-86-98.
**** ПЕТРОПАВЛДАҒЫ АЛҒАШҚЫ ФОТОМОЗАИКА СТУДИЯСЫНАН ЭКСКЛЮЗИВТІ ПОРТРЕТТЕР. ЖҮЗДЕГЕН ШАҒЫН СУРЕТТЕРДЕН ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН КАРТИНА АЛЫСТАН ТҰТАС СУРЕТ СЕКІЛДІ, ЖАҚЫННАН ЖЕКЕ СУРЕТ БОЛЫП КӨРІНЕДІ. ТАБИҒИ КЕНЕПТЕ БАСЫП ШЫҒАРУ, СУРЕТ ЖАҚТАУЫНА ГАЛЕРЕЯЛЫ КЕРУ. ТЕЛ. 8-701-558- 06-42.
**** ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОРТРЕТЫ ОТ ПЕРВОЙ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СТУДИИ ФОТОМОЗАИКИ. КАРТИНА ИЗ СОТЕН НЕБОЛЬШИХ СНИМКОВ ВЫГЛЯДИТ ИЗДАЛЕКА КАК ОДНО ИЗОБРАЖЕНИЕ, ВБЛИЗИ – КАК ОТДЕЛЬНОЕ ФОТО. ПЕЧАТЬ НА НАТУРАЛЬНОМ ХОЛСТЕ, ГАЛЕРЕЙНАЯ НАТЯЖКА НА ПОДРАМНИК. ТЕЛ. 8-701-558-06-42.

Читайте также

Бегущая строка с 18 по 20 июля 2020
Бегущая строка 9 июля 2020 год
Бегущая строка 28 июля 2020
Бегущая строка 17 июля 2020 год
Бегущая строка 23 июля 2020
Бегущая строка 24 июля 2020
Бегущая строка 22 июля 2020
Бегущая строка 4 августа 2020
Бегущая строка 15 июля 2020 год
Бегущая строка 30 июля 2020
Бегущая строка 21 июля 2020
Бегущая строка с 25 по 27 июля 2020