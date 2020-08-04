СКО: В госсобственность вернули 73 тыс га неиспользуемых земель

В этом году в СК сельскохозяйственными культурами засеяли больше 4 млн гектаров, больше половины из них — зерновые. Для восстановления плодородия почвы аграрии внесли 94 тысячи тонн минеральных удобрений. По этому показателю наша область является лидером. А для стабилизации фитосанитарной обстановки проводили химическую обработку против сорняков на площади 3,4 млн гектаров.

Сулейменов Жалгас, руководитель отдела землеустройства, прогнозирования использования земель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— По проведению сортообновления и сортосмены, внедрения в производство новых перспективных и районированных сортов зерновых культур приобретено и высеяно семян элиты 43 тыс. тонн. На посеве нынешнего года работали 790 единиц посевных комплексов, в том числе было приобретено в текущем году 33 комплекса. Ведётся работа по использованию и охране земель, выявлению неиспользуемых земель сельхозназначения.

За два года в государственную собственность вернули 73 тыс. гектаров неиспользуемых земель, 28 из них — пашни, остальные — пастбища. Инспекторами районов по контролю за использованием и охраной земель, после выявления неиспользуемых земель сельхозтоваропроизводителями, направляются материалы в ДГД районов для исчисления десятикратного увеличения земельного налога.

Так, за нарушение земельного законодательства исчислено и поступило в бюджет по десятикратному увеличению земельного налога, в 2019 году 175 млн тенге, в текущем — 14 млн тенге. Некоторые земли приходится возвращать через суд. Так, в этом году в Акжарском районе изъяли 11 тысяч гектаров пастбищ у ТОО «Талшык Агро».

Алена Хан