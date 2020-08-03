Из-за детской шалости в Мамлютском р-не сгорел двухквартирный жилой дом

В регионе снова установилась жаркая погода. Люди при любой возможности спешат на водоемы искупаться. Поскольку официальные пляжи закрыты из-за карантина, североказахстанцы отдыхают в необорудованных местах. Отсюда и летальных случаев стало больше, — говорят спасатели.

Выходные для ЧС-ников выдались неспокойными. Трагедия произошла в воскресенье на озере возле села Шаховского Кызылжарского района. Компания из 5 человек в позднее время распивала спиртные напитки.

Игорь Жуков, заместитель начальника ДЧС СКО:

— В ходе распития неоднократно один из молодых людей 1983 года рождения заходил в воду, выходил оттуда. Находился в одежде. Ну и в ходе последнего входа в воду он пропал из поля зрения своих товарищей. После чего они его обнаружили виднеющегося на расстоянии 10-15 км от того места, где он заходил в воду, его тело находилось на поверхности в воде, после чего позвонили в службу спасения «112».

На место прибыли спасатели. Они извлекли тело 37-летнего мужчины из воды. Все обстоятельства сейчас выясняются. На пульт службы ЧС поступали сообщения и о пожарах. 2 августа в селе Калугино Мамлютского района во дворе частного дома из-за детской шалости загорелись хозпостройки.

Игорь Жуков, заместитель начальника ДЧС СКО:

— В хозпостройке они пытались поджечь пластмассовые бутылки, шубу, которая там висела. В результате ничего не получилось и рядом с хозпостройками находилось сено. Подожгли сено, оно очень быстро вспыхнуло. Ребенок восьми лет испугался, побежал маме сообщить об этом. Расстояние примерно 400-500 метров, пока они добежали. Мама, находящаяся дома с 6 месячным ребенком, увидела, что горит сено.

Огонь уничтожил и хозпостройки, и двухквартирный жилой дом. Общая площадь возгорания составила 220 м2. Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Надо сказать, за прошлую неделю на пульт спасателей поступило 50 сообщений о пожарах.

Анастасия Остертак