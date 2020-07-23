С.Сайдуллаев — врач общей практики 2-й поликлиники

Новости МТРК

23:09 23 Июля 2020

Читайте также

Торговля СКО со странами ЕАЭС превысила 150 млн долларов США
В июле выплаты нового госпособия получат 15 многодетных семей из СК
На рынке труда СКО больше всего вакансий в строительной сфере
С 1-го июля в АО «Жилстройсбербанк» запустили новую программу «Жас отбасы»
В рамках программы «Рухани жангыру» в РК стартовал конкурс «Лучший сельский аким»
1154 обращений североказахстанцев одобрили остальным отказали
В Северный Казахстан прибыла гуманитарная помощь
В СКО произошли кадровые перестановки
Аким области К.Аксакалов проверил готовность ТЭЦ-2 к отопительному сезону
Глава государства выступил с обращением к казахстанцам
Конкурс чтецов, посвященный 175-летию А.Кунанбаева прошел в СКО
В областной библиотеке имени Сабита Муканова прошла выставка медиатеки