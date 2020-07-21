В СКО крестьяне заранее застраховали культуры на полях от засухи

900 гектаров пшеницы и 300 льна. Столько засеяли в этом году на полях крестьянского хозяйства «АСТЫК». С 97-го года здесь специализируются на зерновых и масличных культурах. Каждый год собирают хороший урожай, этот станет исключением.

Алёна Хан, корреспондент:

— Дождя здесь не было, вы только представьте, с 29 апреля, а сегодня уже 21 июля. Обычно в это время лён активно цветет, но сейчас коробочка созрела и большинство из них — пустые.

А должны быть полны семян, — рассказывает главный агроном хозяйства Аман Джакупов. Это поле засеяли 10 мая, но из-за засухи лен на 15 сантиметров ниже, чем должен быть, много пустоцвета, а это убытки. Благо, посевы застраховали, и государство компенсирует потери. Сделали это с помощью электронной платформы «Qolday.kz

Аман Джакупов, агроном КХ «АСТЫК», Жамбылский район:

— С наступлением засухи к нам пришло уведомление, что страховой случай наступил. Со спутника они определяют процент засухи, и вот, исходя из этого, они будут определять, сколько начислять компенсации.

По подсчетам агрария этих средств должно хватить, чтобы покрыть затраты на семена, ГСМ и заработную плату сотрудников. Их в крестьянском хозяйстве 12. Но главный минус засушливого лета в том, что урожайность упадет на 50 процентов.

Если с одного гектара льна в прошлом году собирали 10-12 центнеров, то в этом году в два раза меньше. Да и начинать уборочную кампанию в хозяйстве планируют на 2 недели раньше обычного. То же самое происходит и с пшеницей.

Если пойдут дожди, то наверстать упущенное еще можно — посевы сохранятся. Ведь в прошлом году было чем похвастать. С 1 гектара собирали по 29 центнеров пшеницы. Собственно, чтобы не работать в убыток, и реализуется программа добровольного страхования в сфере агропромышленного комплекса.

Нуржан Ергенов, менеджер по гарантированию и страхованию СКФ АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»:

— Оператор страхования является фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. Утверждены страховые продукты на основе индекса влаги в почве и ее недостатке и ее избытке. Сельхозтоваропроизводитель может застраховать свои посевы от летней засухи и осенних дождей, страхованию подлежат зерновые и масличные культуры.

Стоит отметить, что в агроформировании не только засевают поля, но и разводят племенной скот.

Айгерим Мукашева