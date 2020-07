7 тысяч различных правонарушений выявили полицейские с помощью камер видеонаблюдения

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Почти 680 фактов, способствующих раскрытию преступлений, выявили полицейские с помощью камер видеонаблюдения с начала года. С их помощью стражи порядка зафиксировали также свыше 7 тысяч различных правонарушений.

— Модули, пешие маршруты! Передаем велосипедистов для видеофиксации. Работаем по правонарушениям, непосредственно по велосипедам.



Центр оперативного управления городской полиции работает круглосуточно. Именно сюда непрерывно поступает вся информация о преступлениях и правонарушениях. Оперативный дежурный, сотрудники групп управления силами и средствами, инспекторы-навигаторы, операторы канала «102» — полицейские несут службу в трехсменном режиме. От их профессионализма напрямую зависит безопасность людей на дорогах и во дворах. Большими техническими помощниками в работе стражей правопорядка являются камеры видеонаблюдения. Их в области более 1350, 30% из которых в — Петропавловске.

Алена Ткаченко – старший инспектор по особым поручениям штаба ДП СКО:

— Инспекторами видеонаблюдения УП города Петропавловска за отчетный период зафиксировано 7307 административных правонарушений. Из них более 5 тысяч – нарушений ПДД и более 2 тысяч – нарушений административного законодательства. Выявлено 678 фактов, способствующих раскрытию уголовных правонарушений. В том числе 110 фактов – уличными камерами видеонаблюдения.



За шесть месяцев на оперативный канал «102» поступило свыше 73 тысяч сообщений от граждан. Звонки в основном о дорожно-транспортных происшествиях и нарушениях в сфере семейно-бытовых отношений. Чаще всего горожане звонят в полицию в ночь с субботы на воскресенье.