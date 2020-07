YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Минута молчания в память о жертвах коронавирусной инфекции прошла и у здания областного маслихата.

В траурной церемонии приняли участие полицейские, спасатели, военнослужащие воинской части 6637. Собравшиеся выразили уверенность, что каждый казахстанец, где бы он ни находился, должен почтить память ушедших.

Сычёва Анжелика