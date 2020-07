Житель СКО рассказал, как победил коронавирус

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

6 июня у Даурена Камзина появились симптомы простуды: слабость, температура. Через три дня его состояние и вовсе ухудшилось. Мужчина вызвал врачей. Взяли мазок и поставили предварительный диагноз-бронхит. Спустя сутки анализ дал положительный результат на covid-19. Его сразу же госпитализировали в инфекционное отделение первой городской больницы, к тому моменту Даурену стало еще хуже. Уровень кислорода в крови при норме 95% упал до 71.

— Коронавирус я условно могу разделить на четыре вида. 1 вид — это бессимптомные, 2 вид-это катаральный, лёгкая форма, третья -это уже тяжёлая форма, которая перешла в пневмонию. И четвёртая форма — это люди, у которых есть сопутствующие болезни.

Даурен говорит, при симптомах коронавируса не стоит впадать в панику, а нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью. О самолечении и речи быть не может.

-В реанимации человек лежит как овощ. И за ним ухаживают. Меня там выходили как ребёнка. Не мог даже встать, кормили с ложечки. Хотел бы им огромную признательность выразить. У меня вот две дочки -близняшки гуляют, в прошлом году маму потеряли. Спасибо, что не оставили их без отца.

Полторы недели Даурен провёл в реанимации , еще несколько дней — в палате интенсивной терапии. После того, как анализ на коронавирус дал отрицательный результат, его выписали. Сейчас он проходит реабилитацию, лечит пневмонию. Старается как можно больше проводить время со своими детьми.

После выписки, говорит Даурен, к нему обращается немало людей, в основном в социальных сетях. Просят рассказать свою историю. По этой причине он выпустил памятку пациента, в которой подробно рассказал о протекании заболевания и его симптомах. Также мужчина рекомендует петь, это своего рода естественный массаж диафрагмы.

— Многие пациенты, которые лежали, боятся говорить. Так как столкнутся с волной негатива, который идёт от определённой части населения.



До болезни Даурен активно занимался спортом. Сейчас также старается уделять этому время, признается, восстанавливать физическую форму пока тяжело. У мужчины появилось желание поставить во дворе дома спортивную площадку, где будет тренироваться вместе с другими жителями многоэтажки.

