В ремонт корпусов областного перинатального центра вложат больше 113 млн тенге

Ярко, но главное тепло, а значит комфортно. В областном перинатальном центре полным ходом идут ремонтные работы. Специалисты преобразят фасады нескольких корпусов медицинского учреждения, утеплят их, сделают цветную облицовку. Обойдется это больше, чем в 113 млн тенге.

В этом медучреждении лежат самые маленькие пациенты. Деткам должно быть тепло, поэтому при проведении работ строители учитывают каждую деталь. Главное — избавиться от трещин и щелей на фасаде. Из-за тепловых потерь не комфортно и персоналу, и мамам с малышами.

Николай Мартыненко, заведующий административно-хозяйственным блоком многопрофильной областной больницы:



— При всем желании, если идут трещины, соответственно, утеплять стены, чтобы было поменьше потери тепла, потому что идет у нас борьба за сохранение теплоносителей. По срокам блок «А» сдается у нас 4 августа, блок «Б» — 4 сентября.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Не только устаревшие, но еще и очень консервативные по своему цветовому оформлению. Так долгие годы можно было охарактеризовать фасады этой части областного перинатального центра. Белый с голубым — это, конечно, классика, особенно для учреждений здравоохранения, но уже порядком устаревшая. Проектировщики этот момент учли и предложили свои цветовые решения.

Несколько оттенков оранжевого, желтый и белый цвета. Корпуса «А» и «Б» будут выглядеть также как тот, где проходит выписка мамы и малыша. Обновленный фасад «заиграет» теплыми красками уже осенью. В ремонт зданий вложат более 113 млн тенге.

Дарья Пышмынцева