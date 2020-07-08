Ребрендинг в сфере образования. СКГУ им М.Козыбаева преобразовался в НАО

Образование

21:02 8 Июля 2020

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Больше не СКГУ им М.Козыбаева, а Kozybayev university. Местная альма-матер провела масштабный ребрендинг.

С первого июля этого года университет преобразовался в Некоммерческое Акционерное Общество. Такие изменения происходят во всех государственных вузах страны. Это открывает большие возможности. Теперь все доходы университета будут направлять на его развитие, ранее средства шли в республиканский бюджет. У Kozybayev university уже есть своя эмблема и флаг, готовят и дипломы. Сегодня здесь обучаются около семи тысяч студентов. За последние 4 года их стало больше почти в два раза.

Ербол Исакаев, уполномоченное лицо НАО «СКУ им.М.Козыбаева»:

— Это никаким образом не повлияет на качество предоставляемых образовательных услуг. Эту процедуру проходят все государственные университеты. Кроме того, с 2021 все университеты РК будут выдавать дипломы собственного образца.

Айгерим Муканова

 

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