Свыше 260 летальных случаев от коронавирусной инфекции по стране. Только за прошлую неделю она стала причиной смерти 76 казахстанцев.

4-ро из них жители северного региона. Это мужчины 1959 и 1964 годов рождения и женщины в возрасте от 65 до 82 лет. Всего по данным на 7 июля в СКО от коронавирусной инфекции умерли 6 человек.

Дарья Пышмынцева