По экономическому развитию Северный Казахстан в числе лидеров

На 5,5% в регионе выросло производство молока. Это, если сравнивать с пятью месяцами прошлого года. В лидерах районы, в которых уже запустили МТФ. Благодаря семи новым комплексам в области производство выросло на 12%.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В Мамлютском на 30,6% сразу увеличение. Очень важная отрасль, надо обеспечить дальнейший рост. В этом году мы начали строительство ещё 10 ферм. Надо уже думать о будущем годе. У нас вообще должно быть 20 ферм в обороте. 1 запускаем, 10 строится. Вот тогда будут хорошие результаты. Мы по итогам года должны выйти на 590 тысяч тонн молока.

Выполнить эту задачу вполне реально, отмечает глава региона, как и достигнуть цель по увеличению численности скота — плюс 5 тысяч голов КРС. Но пока не все районы стремятся план реализовывать. В аутсайдерах Айыртауский и Акжарский районы. Последний при плане 700 голов, хочет приобрести 1300.

Такое стремление, конечно, похвально. Только вот пока что район ни одной бурёнки не привёз. Проблема в закрытых границах, скот застрял за рубежом, докладывает глава акжарцев Ербатыр Мадьяров. Проблема на контроле минсельхоза. Есть недоработки и в сфере промышленности.

Несмотря на это, в промышленности рост на 7%, в машиностроении на 40. Пример для подражания — завод имени Кирова, где трудится 550 человек. Там не только увеличивают портфель заказов, но и осваивают новые производства.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Модернизация завода позволила начать — КНР. На 1,6 млрд тенге Мунаймаш — в прошлом году.

Не стоит на месте ТОО «Блок», которое на треть увеличило объём выпускаемой продукции. Набирают обороты «Петромаш», завод строительных материалов, металлоконструкций. Большая часть предприятий региона увеличивают мощность и количество рабочих мест.

ЗИКСТО, к примеру, скоро потребуется 400 человек. В начале августа там ждут большой заказ. Будет он и для стройкомпаний региона. Только на инфраструктуру выделили 86 млрд тенге, это вдвое больше, чем в прошлом году. За пять месяцев объём строительных работ вырос на 8%.

В аутсайдерах снова Акжарский с Айыртауским. Замыкает тройку антилидеров Аккайынский. Оказалось, что строить там меньше не стали, просто акимы не смогли вовремя представить отчёт.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Моя задача — я её выполнил. 86 млрд тенге мы всем акимам района. Все ваши заявки мы удовлетворили. Почему на фоне этого вы ещё допускаете. Средств закачали больше в два раза, а вы умудряетесь показать, что их нет. Разгильдяйство!

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— В общем, не все районы поддерживают областные темпы соцэкономразвития. По итогам пяти месяцев явный аутсайдер — Айыртауский район. В плюсе он только по двум показателям. Дархан Амрин отделался устным замечанием. Как и остальные отстающие. На исправление промахов у них только месяц. По итогам полугодия в областном акимате рассмотрят персональную ответственность руководителя каждого района.

Айгерим Мукашева