Новый сквер с фонарным освещением и альпийской горкой появится в 19 мкр.

Еще недавно этот участок на пересечении улиц Хименко- Жалела Кизатова пустовал. В этом году местные власти решили его облагородить. Здесь появится сквер с 30 метровой живой изгородью из елей и кустарников. К его строительству подрядная организация приступила в начале июня.

Куаныш Бралин, автор проекта:

— На сегодняшний день полностью выполнено периметровое озеленение территории, посажены кустарники и ели. Также выполнены работы по устройству кабельных линий для устройства и монтажа. На 60 процентов закончились работы по устройству альпинария.

Новый сквер разобьют на территории чуть больше 1000 квадратных метров. По всему периметру установят фонарные столбы и урны. Так как он будет транзитным, лавочки по проекту не предусмотрены. Зато их установят в остальных.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— В этом году для обустройства мест отдыха горожан будет обустроено 6 скверов. Сквер в микрорайоне «Береке», сквер возле Казтеатра, привокзальная площадь, а также улица Потанина в русско-славянском стиле. Работы начались в начале лета. Планируются закончить до конца лета.

С каждым годом город преображается. Жители этому очень рады.

Анжелика Сычева