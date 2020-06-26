Касым-Жомарт Токаев пожелал здоровья Елбасы

О том, что у первого президента страны Нурсултана Назарбаева выявлен положительный ПЦР на коронавирус стало известно вчера. Об этом на своей странице в твиттер сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай. На что сразу откликнулся глава государства Касым-Жомарт Токаев, пожелав ему здоровья.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана:

— К глубокому сожалению, вирус не обошел стороной и нашего первого президента, Елбасы. Желаю Нурсултану Абишевичу Назарбаеву скорейшего выздоровления. Он сильный духом человек, вся его жизнь – преодоление, поэтому уверен, что и это испытание он успешно преодолеет.

Об этом президент написал в твиттер. Сейчас Елбасы находится на самоизоляции. Как и часть правительства. Известно, что COVID-19 не обошел стороной сенаторов, мажилисменов и министров. А в нашем регионе инфицированных уже 146.

Североказахстанцы:

— Болезнь Елбасы показала, что никто не застрахован от коронавируса и все это далеко не шутки. Нам тоже по возможности нужно самоизолироваться, не посещать общественные места, носить маски и соблюдать все санитарные правила. Думаю, никто из нас не хочет, чтобы он или его близкие заболели этой инфекцией.

— Наш Елбасы за 30 лет6т своего правления сделал многое для нашего государства и хотелось бы пожелать ему скорейшего выздоровления, а всем людям, чтобы соблюдали санитарные нормы.

Сейчас Первый президент Казахстана продолжает работать удаленно. Он является председателем Совета безопасности и главой нуротановцев. Нурсултану Назарбаеву – 79 лет.

Алена Хан