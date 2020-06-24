В школах Петропавловска проверили качество ремонта

В средней школе №23 учатся 1300 детей. К капремонту приступили в мае. Установили 93 новых пластиковых окна. Через центры занятости населения подрядчик трудоустроил 5 специалистов. Минимальная зарплата каждого 85 тысяч тенге. Участники мониторинга ознакомились с ходом работ. Нарушений и вопросов ни у кого не возникло.

Нуржамал Кожина, директор СШ №23, г.Петропавловска:

— Используем услуги технадзора, которые каждый день проверяют. Была мониторинговая группа «Nur Otan». У нас есть школьный общественный совет, который проверяет качество. Надеемся, что все будет хорошо. Все эти работы проводятся, чтобы улучшить условия для школьников, учителей.

А еще в учебном заведении обновляют систему отопления. ДоговОр заключили с подрядчиком из Кызылординской области. По словам директора компании, стройматериалы используются казахстанского производства. Добавил, к августу ремонт завершат.

Побывали с проверкой члены комиссии и в школе — лицее «Аль-Фараби». В образовательном учреждении тоже идет ремонт. На замену окон, электропроводки и освещения выделили почти 35 миллионов тенге.

Нареканий к руководству школ и подрядчикам у активистов мониторинговой группы нет.

По их мнению, работы проводятся качественно, от графика не отстают. Контроль за расходом государственных средств специалисты ведут с помощью интерактивной карты открытых бюджетов на сайте publicbudget.kz.

Амангельды Сатанов, руководитель проектного офиса «Qyzyljar- adaldyq alany»:

— Ознакомились с документами, посмотрели график проведения работ. Подрядчики- это казахстанские компании. Люди, которые здесь работают, они из центра занятости населения, потому что работодатели обязаны брать сотрудников из местного населения. По итогам мониторинга замечаний нет.

После сдачи в эксплуатацию этих объектов специалисты проектного офиса «Qyzyljar- adaldyq alany» снова сюда вернутся, чтобы проверить, добросовестно ли подрядчики выполнили свои обязательства.

Абай Альжанов

Абай Альжанов