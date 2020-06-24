Антикоррупционщики впервые провели дистанционный прием граждан

Сотрудники антикоррупционной службы области провели первый дистанционный прием граждан. Поднимали интересующие темы североказахстанцы по видеосвязи Skype. Обсуждались вопросы, касающиеся запрета импорта КРС из Чехии, а еще говорили о предоставлении в аренду земельного участка озера

Теке Уалихановского района, и о содержании двух кладбищ в областном центре. Всего в этот день в профильное ведомство поступило 6 обращений. На все люди смогли получить ответы. Выходить в прямой эфир с населением антикоррупционщики планируют на регулярной основе.

Анжелика Сычева