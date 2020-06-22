В ВИ Национальной Гвардии 219 курсантов получили долгожданные дипломы

Один за другим шагают в строю молодые офицеры. Совсем скоро им вручАт долгожданные дипломы, а вместе с ними и лейтенантские погоны. А пока традиционная церемония с выносом знамени и поздравления. От имени главы региона со словами напутствия к выпускникам обратился его заместитель Гани Ныгыметов.

Гани Ныгыметов, заместитель акима Северо-Казахстанской области:

— Военный институт выпустил 1000 профессиональных офицеров для Вооруженных сил Казахстана, которые участвовали в боевых операциях, помогали справляться с последствиями природных катастроф и ЧП, охраняли мир и покой граждан. Уверен, что офицеры выпуска продолжат славные традиции института и достойно будут выполнять свои долг по защите Отечества.

Позади 4 года обучения в единственном вузе Казахстана, который готовит офицеров для НГ. В этом году это 20-ый юбилейный выпуск. Заканчивают Военный институт 219 молодых офицеров. Среди них 9 курсантов из Кыргызстана и 10 — из Таджикистана. Получение диплома для всех этих ребят — волнительный момент.

Альберт Маткаримов, заместитель главнокомандующего Национальной Гвардии РК:

— Чувствую гордость, что в свое время здесь в СК было принято решение о создании Военного училища по подготовке кадров для внутренних войск. Сегодня это Военный институт НГ РК. Вышли на международный уровень. Подготовка осуществляется для братских республик. Многие занимают высокие должности: командиры батальона, командиры воинских частей, начальники управления главного штаба.

Слезы радости, объятия, переживания родителей. Традиция, повторяющаяся из года в год. В этом году ее пришлось нарушить из-за пандемии коронавируса. На плацу ВИ только выпускники, командующие офицеры и преподавательский состав. Вальс в исполнении курсантов и праздничный концерт тоже отменили. Но офицеры не расстраиваются. Тимур Лугма из Бишкека. Ждет не дождется отпуска и встречи с родными.

Тимур Лугма, выпускник Военного института НГ РК:

— В будущем планирую вернуться на Родину и продолжить службу в рядах вооруженных сил Кыргызской Республики. Выпускникам хотел бы пожелать легкой службы, здоровья, сил, терпения. И чтобы те навыки, которые они получили во время учебы, им никогда не пришлось использовать в бою.

Служить Родине- задача ответственная и почетная. Айдос Кайрбай из Жамбылской области. Ему 24 года. Стать военным мечтал с детства. Образцом для подражания был отец. Большое влияние на выбор профессии оказали и исторические фильмы.

Айдос Кайрбай, выпускник Военного института НГ РК:

— Цель, которую я себе поставил, достигнута. 4 года в Военном институте пролетели незаметно. За это время получили безграничный опыт и знания. Я очень рад и горд тем, что могу носить гордое звание офицера. Ложкой дегтя стала пандемия коронавируса, но, думаю, ребята все равно счастливы. В первую очередь сейчас охота встретиться с родными.

Впереди у лейтенантов 30-дневный отпуск. Далее все они отправятся по распределению на службу в разные города Казахстана. А пока общее фото на память.

Абай Альжанов