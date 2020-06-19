В СКГУ им. М.Козыбаева сдавать ЕНТ будут 1629 человек

Думан Ерболат — выпускник Бескольской школы-лицея «Парасат». Позади 11 лет учебы. Теперь парень штудирует сборники, повторяет формулы и термины. Совсем скоро ему предстоит сдать главный школьный экзамен — ЕНТ. К тестированию, — говорит Думан, он готов. Страха и волнения нет.

Думан Ерболат, выпускник:

— В будущем хочу стать системным архитектором. И чтобы поступить в желанный вуз страны, я готовлюсь к ЕНТ 4-5 часов в день. Также для хорошей подготовки поспособствовал режим ЧС в стране: для подготовки времени стало больше. Осталось немного времени, поэтому чувствуется небольшое переживание.

Единое национальное тестирование в СК стартует 24 июня. Заявку подали почти 3,5 тысячи абитуриентов региона, это 77% выпускников. Экзамены пройдут не дистанционно, как предполагалось ранее, а в привычном формате.

Абай Альжанов, корреспондент:

— Сдача ЕНТ в этом году пройдет со строгим соблюдением всех санитарных норм. Перед тем как войти в здание университета, выпускники обязательно пройдут через этот дезинфекционный тоннель. Затем обработают руки антисептиком. Далее на входе у ребят медики замерят температуру тела, а охранники проверят металлоискателем. Только потом их запустят в аудиторию.

Правила проведения ЕНТ претерпели небольшие изменения. Всё ради безопасности выпускников, считают специалисты. Например, в аудитории ребята должны соблюдать социальную дистанцию и менять маски каждые 2 часа. На 10 минут увеличили время для сдачи экзамена. Еще одна хорошая новость: абитуриентам разрешили пользоваться калькуляторами.

Ирина Голодова, ответственный секретарь приемной комиссии СКГУ им. М.Козыбаева:

— На прилегающей к вузу площади предполагается полное отсутствие сопровождающих лиц: родителей, педагогов и другие представители группы поддержки. Количество абитуриентов в аудитории не будет превышать 10-20 человек. Аудитории полностью готовы к проведению тестирования. Обклеены плакаты, на столах находятся обозначения посадочных мест.

В СКГУ им. М.Козыбаева сдавать ЕНТ будут 1629 человек. Тестирование проведут в 10 потоков. Завершится главный школьный экзамен 4 июля.

Абай Альжанов