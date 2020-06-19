Лучшего пользователя «e-gov» определили в департаменте Агентства по делам госслужбы

Представить свою жизнь без электронных услуг сейчас трудно. Те, кто с интернетом на «ты», уже давно забыли о походах в ЦОН и длинных очередях там. Портал e-gov им в помощь. В целях популяризации «Электронного правительства » в департаменте Агентства по делам государственной службы провели конкурс «Лучший пользователь e-gov».

Елена Степаненко, руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по СКО:

— Участник должен был на скорость зайти на портал «Электронного правительства», в определенный раздел, где, соответственно, значится эта справка и соответственно сделать скрин показав, что он получил данную госуслугу. И таким образом, было три задания. Это получение электронно-цифровой подписи, получение определенной госуслуги и пользование сервисом «Получение справок третьими лицами».

Ограничений для конкурсантов не было. Принять участие мог каждый желающий. Итого более 40 североказахстанцев. Один из лучших результатов показал консультант филиала Палаты предпринимателей Айыртауского района Жанатлек Серикулы. Все задания он выполнил более чем за 3 минуты и стал первым. С отрывом в 10 секунд от него студент Олжас Айсин.

Олжас Айсин, студент СКГУ им М.Козыбаева:

— Я считаю, что проведение данного конкурса очень важно для населения города, для населения СКО, так как данный конкурс предоставляет возможность стать более продвинутыми пользователями e-gov, а также Всемирной паутины. Я считаю, что мне помогло занять второе место именно практическая значимость пользования на e-gov.

Айдос Жукенов работает в банке, по долгу службы часто пользуется услугами портала e-gov. Поэтому участвовать решил не раздумывая. Со всеми этапами справился за 3 минуты 48 секунд. И оказался на третьем месте.

Айдос Жукенов, главный кредитный менеджер банка:

— Сам я являюсь активным пользователем e-gov, получаю госуслуги как через социальные сети, так и различные сервисы и портал «Электронного правительства». Тем, кто еще ни разу не пробовал свои силы в таких конкурсах желаю попробовать и победить.

Организаторы конкурса не исключают, что будут проводить его регулярно.

Анастасия Остертак