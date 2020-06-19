Д.Ельжанов — начальник кафедры ООД Военного института Национальной гвардии РК

Актуальный вопрос

10:34 19 Июня 2020

Читайте также

Р.Оразымбетова — судья суда №2 г.Петропавловска
А.Саликов — зам. директора филиала «Аграрная кредитная корпорация» по СКО
Г.Мусабаева — доцент СКГУ им. М.Козыбаева, руководитель культурно-просветительского центра «URPAQ»
И.Голодова — ответственный секретарь приемной комиссии СКГУ им.М.Козыбаева
Е.Баянгазин — рук. Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО
Д.Кабиев — терапевт 2-й поликлиники г.Петропавловска