54 дома для переселенцев с юга возведут в этом году в Мамлютском р-не

Просторные, светлые, тёплые, с ярким фасадом и благоустроенной территорией. Вот такие дома в этом году подготовили для переселенцев из южного региона. Стоимость одного — 7 млн тенге. Строить их частный застройщик начал в этом году.

Аман Кембаев, частный застройщик, Мамлюсткий район:

— Из них половина из газоблока, из энсиблока, челябинского завода, часть из бруса. Дома, как вы видите, по стандарту — 4-х скатная крыша, облицовка, огораживаем территорию штакетом. На 9 с пристройкой, с сенями.

Ещё, чтобы весной во дворах не было луж, делают ливневки. Всё для удобства будущих жильцов.

В Мамлютке дома для переселенцев строят в рамках программы «Енбек». Уже готовы к заселению 9 домов, в среднем, площадь каждого — чуть больше 80 кв. метров. Всего же в районе планируют ввести в эксплуатацию в этом году 54. Для сравнения в прошлом году построили 32 дома.

Алмагуль Рамазанова, заместитель акима Мамлютского района:

— На сегодня 21 семья уже заселилась, но в связи с коронаврусом, вы знаете, семьи у нас еще едут, у нас ожидается приезд трёх многодетной семей. На сегодня в Мамлютке уже в новые дома уже 2 семьи приехали. Именно многодетные семьи по 4, по 6 детей, заселились уже в наши новые дома. Вот буквально на днях из Алматинской области приехала семья, которая будет заниматься народным промыслом.

В этом году Мамлютский район принял жителей из Южно-Казахстанской, Жамбылской и Кызылординской областей. С прошлого года на север перебираются и из столицы страны.

Анжелика Сычева