21 июня медработники РК отметят свой профессиональный праздник

Диджей-сеты, стили рэпа и все, что связано с музыкой. На одной из страниц Ансара Тлемусова можно найти очень много таких видеороликов. В том числе и тех, который автор написал сам. Вторая страсть парня после музыки — медицинские сериалы.

Их в перерывах между лекциями в Карагандинской кузнице врачей Ансар смотрел взахлёб. И уже тогда понимал, что его будущая профессия и кинореальность никак между собой не связаны.

Ансар Тлемусов, врач-хирург Кызылжарской районной больницы:

— Это художественная картина по большей части, поэтому там все приукрашено, какие-то моменты, далеко от реалий.

Их 25-летний врач-хирург почти год познает в Кызылжарской районной больнице. После окончания вуза молодой специалист вернулся в родную область. Ансару выдали беспроцентный кредит на жилье и подъемные -2 млн тенге. О своем выборе не жалеет. Работа на селе дает ему хороший опыт.

Ансар Тлемусов, врач-хирург Кызылжарской районной больницы:

— Меня привлекло в районе это большой объем, поток пациентов, большой спектр заболеваний. Здесь у нас общая хирургия, а не узкоспециализированная и для районного уровня, здесь, я считаю, можно приобрести самые необходимые навыки для начинающего хирурга. Вдохновляет меня именно, когда ты сообщаешь пациенту, что все хорошо, что жизни его ничего не угрожает.

Тогда ты понимаешь, что все сделал правильно и это чувство, наверное, ни с чем не сравнится, считает врач выездной кардиобригады скорой помощи, отличник здравоохранения Дилмурат Шавдунов. Его медицинский стаж больше предыдущего героя. В плане опыта они абсолютно разные, но их объединяет драйв и желание активно работать.

Дилмурат Шавдунов, врач выездной бригады областного центра скорой медицинской помощи:

— Это адреналин, он встряхивает, держит все время в тонусе. На вызов едешь, ты не знаешь, что тебя ждет, поэтому ты постоянно на боевой готовности. По ситуации с коронавирусом в стране есть свои страхи и риск, но это наша работа. Когда я захожу домой, тоже соблюдаю правила гигиены, не сразу всех обнимаю и целую.

Страх заразиться нельзя сравнить с переживаниями за пациентов, особенно маленьких, признаётся отец двоих детей Дилмурат Шавдунов. За годы работы его сердце и разум остаются холодными и горячими одновременно. Каждый профессиональный провал он может сравнить с ударом под дых, а смерть — с полным параличом.

Дилмурат Шавдунов, врач выездной бригады областного центра скорой медицинской помощи:

— Поступают в тяжелом состоянии: отравление, судороги. Без сознания дети поступают, там сложнее оставаться хладнокровным. Сейчас довольно-таки спокойно, но все равно неравнодушно относишься к смерти.

Как, конечно же, и к жизни, простым бытовым потребностям, маленьким человеческим радостям. Вкусно и не на бегу поесть — одна из них.

Дилмурат Шавдунов, врач выездной бригады областного центра скорой медицинской помощи:

— Сел кушать, разогрел, тут же вызов поступил, осталось, уехал. Как видите, сейчас обеденное время у нас в столовой никого нет, все на вызовах, все работаем.

А в этой комнате сотрудники скорой помощи отдыхают после выматывающих ночных смен. В период карантина здесь они находятся больше, чем со своими родными. Дилмурат рассказывает, с близкими старается проводить время активно, фотографиями из домашнего архива он, к сожалению, не поделился.

Не любит выставлять свое семейное счастье напоказ и мама троих детей врач-невропатолог Тайыншинской многопрофильной межрайонной больницы Бибигуль Кабаева. Эти кадры сделаны в начале года.

Хрупкая Бибигуль помогла вернуться к полноценной жизни одному из своих пациентов. Владимир перенес инсульт. Тогда он еле стоял на ногах. Сейчас во время второй реабилитации, благодаря поддержке Бибигуль он пусть и с тростью, но ходит.

Бибигуль Кабаева, врач-невропатолог Тайыншинской многопрофильной межрайонной больницы СКО:

— Работаю с пациентами, с различными заболеваниями неврологического профиля. Это инсульты, такие заболевания, как рассеянные склероз, эпилепсия, остеохондрозы. Когда возникают сомнения в правильности лечения, диагностики пациентов, мне всегда помогает моя коллега. Свободное от работы время люблю читать книги, но большую часть времени.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Мы всегда видим их на работе, сильных, уверенных, готовых в любую минуту прийти на помощь. При этом большинство людей забывает, что врачи — такие же люди, как и мы. Со слабостями, желаниями и мечтами. Но, когда они надевают медицинский халат, то думают уже о своих пациентах, и делают всё от них зависящее, а иногда и больше.

Дарья Пышмынцева