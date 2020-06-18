ЧС-ники с удвоенной силой дежурят на водоемах, следят за порядком

ДЧС

23:30 18 Июня 2020

За последний месяц североказахстанские спасатели провели более 400 рейдов по местам массового отдыха на воде. 17 июня столбик термометра уверенно «перевалил» за отметку + 25. На пляже озера Пёстрого собралось много отдыхающих. Горожане используют каждый жаркий денек, чтобы позагорать и искупаться.

ЧС-ники усиленно дежурят на водоемах, следят за порядком, раздают людям листовки, разъясняют правила безопасности. Здесь же, на берегу они развернули выставку спасательного снаряжения и оборудования, применяемого при ЧС на воде.

Агыбай Нургужинов, руководитель спасательного подразделения ДЧС СКО:

— За последний месяц на территории СКО зафиксированы 4 случая гибели на водоемах. Из них один при рыбной ловле, два при купании и один при спасении утопающего. На сегодняшний день ведется усиление работы для избежания подобных фактов. Ведется патрулирование, беседа с людьми, выставлены буйки, спасательные вышки.

 

 

Анастасия Остертак

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