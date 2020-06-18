ЧС-ники с удвоенной силой дежурят на водоемах, следят за порядком

За последний месяц североказахстанские спасатели провели более 400 рейдов по местам массового отдыха на воде. 17 июня столбик термометра уверенно «перевалил» за отметку + 25. На пляже озера Пёстрого собралось много отдыхающих. Горожане используют каждый жаркий денек, чтобы позагорать и искупаться.

ЧС-ники усиленно дежурят на водоемах, следят за порядком, раздают людям листовки, разъясняют правила безопасности. Здесь же, на берегу они развернули выставку спасательного снаряжения и оборудования, применяемого при ЧС на воде.

Агыбай Нургужинов, руководитель спасательного подразделения ДЧС СКО:

— За последний месяц на территории СКО зафиксированы 4 случая гибели на водоемах. Из них один при рыбной ловле, два при купании и один при спасении утопающего. На сегодняшний день ведется усиление работы для избежания подобных фактов. Ведется патрулирование, беседа с людьми, выставлены буйки, спасательные вышки.

Анастасия Остертак