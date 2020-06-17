«Подозрительный пакет» заметили горожане в офисе ОФК «Казахтелеком»

ДЧС

23:08 17 Июня 2020

Звонок  на канал «102» полицейским поступил ближе к полудню 16 июня.  Людей  смущало, что сомнительная сумка лежит  у самого входа в здание. На место выехали 12 сотрудников департамента полиции и 6 спасателей. Они эвакуировали персонал  из 58 работников.

Позже сапёры установили, что содержимое «находки»  никакой опасности не представляло. Внутри лежал  раритетный стационарный телефон. Кто и зачем оставил сумку, выясняют стражи порядка.

Дулат Нурмазанов, старший инспектор отдела ДП СКО:

 — Сотрудниками спецподразделения и кинологами было обследовано здание, где никаких других, представляющих угрозу, фактов не выявлено. Не исключено, что кто-то из посетителей забыл пакет. В настоящее время изучаются камеры наружного видеонаблюдения, которое, возможно, поможет установить хозяина пакета. 

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