«Подозрительный пакет» заметили горожане в офисе ОФК «Казахтелеком»

Звонок на канал «102» полицейским поступил ближе к полудню 16 июня. Людей смущало, что сомнительная сумка лежит у самого входа в здание. На место выехали 12 сотрудников департамента полиции и 6 спасателей. Они эвакуировали персонал из 58 работников.

Позже сапёры установили, что содержимое «находки» никакой опасности не представляло. Внутри лежал раритетный стационарный телефон. Кто и зачем оставил сумку, выясняют стражи порядка.

Дулат Нурмазанов, старший инспектор отдела ДП СКО:

— Сотрудниками спецподразделения и кинологами было обследовано здание, где никаких других, представляющих угрозу, фактов не выявлено. Не исключено, что кто-то из посетителей забыл пакет. В настоящее время изучаются камеры наружного видеонаблюдения, которое, возможно, поможет установить хозяина пакета.