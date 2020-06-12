14 июня областной театр кукол завершает свой 30-й юбилейный сезон

Ограничения, введенные в связи с пандемией, внесли коррективы в планы театра на последние месяцы сезона. Но, работа шла онлайн: игры, викторины, сказки. Порадовать кукольникам, пусть даже посредством видеосвязи, маленьких зрителей было чем.

Нурсултан Калкабек, актер областного театра кукол:

— В связи еще с карантином, конечно же, были у нас скажем так не мелкие, а крупные трудности, скажем так проблемы. Но мы все справились, подошли к этому делу с ответственностью и серьезностью. И вот наконец-то мы готовы закрыть наш 30, юбилейный сезон.

Привычный уклад жизни для актеров, конечно, из-за ЧП изменился. Пустующий зрительны зал, что непривычно для актеров, на репетициях не более трех человек… Но, несмотря на это, трудовой год все равно получился интересным.

На днях труппа уходит в отпуск. В воскресенье, 14 июня свой очередной сезон театр закрывает онлайн-спектаклем «Осторожно, колобки!». Его трансляция пройдет на Муниципальном телеканале в два часа дня.

Анна Пульникова, культурный организатор областного театра кукол:

— На данный момент со зрителем мы не можем работать, поэтому все наши юные зрители могут смело поучаствовать в этом закрытии, сидя у себя дома, посмотреть наш замечательный спектакль. Очень хочется, чтобы в новый сезон все-таки мы надеемся, что короновирус закончится, и мы встретимся с нашими юными и не только зрителями, порадуем их сказками не онлайн, а уже будем общаться вживую.

Репертуар областного театра кукол насчитывает более шестидесяти спектаклей. Осенью начнется следующий 31-й сезон, где актеры удивят нас новыми постановками. Также коллектив планирует принять участие в международных фестивалях, которые пройдут в Актобе и Киеве.

Анастасия Остертак