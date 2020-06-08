Бегущая строка 9 июня 2020

Бегущая строка

17:30 8 Июня 2020

**** НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! »МТРА» ТЕЛЕАРНАСЫНЫҢ ЖҮГІРТПЕ ЖОЛЫНА ШЫҒАТЫН ХАБАРЛАНДЫРУЛАРДЫ МЫНА МЕКЕН ЖАЙЛАРҒА КЕЛІП, БЕРУГЕ БОЛАДЫ: ОБЛЫСТЫҚ ҚУЫРШАҚ ТЕАТРЫ П.ВАСИЛЬЕВ К-СІ. 69, (2 ҚАБАТ). »VESTA15KZ» — +7-777-084-58-58 »WHATSAPP-VIBER» НӨМІРІ НЕ ЖАРНАМА ҮШІН КАБЫЛДАУ-ТӨЛЕУ.
**** ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕНИЯ В БЕГУЩУЮ СТРОКУ НА ТЕЛЕКАНАЛ »МТРК» МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В ПУНКТАХ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСАМ: ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ, УЛ. П.ВАСИЛЬЕВА, 69 (2 ЭТАЖ). »VESTA15KZ» — ПРИЕМ-ОПЛАТА РЕКЛАМЫ НА НОМЕР »WHATSAPP-VIBER» + 7-777-084-58-58.
****САТАМЫН****ПРОДАМ****САТАМЫН****ПРОДАМ
**** МЕКЕМЕ ЖАРЫҚШАҚТАЛҒАН ТАСТЫ, ҰСАҚ ТАСТЫ, ҚҰМДЫ, КЕРАМЗИТ ПЕН КІРПІШТІ АРТАДЫ ЖӘНЕ САТАДЫ. ТЕЛ. 39-87-79, 8-775-525-63-64.
**** ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ И ПОГРУЗКУ ЩЕБНЯ, ДРЕСВЫ, ПЕСКА, КЕРАМЗИТА И КИРПИЧА. ТЕЛ. 39-87-79, 8-775-525-63-64.
**** SVEC-A8 СЕРІКТІК РЕСИВЕРІН САТАМЫН, БАҒАСЫ 1500 ТЕҢГЕ. ТЕЛ. 53-88-22, 8-777-082-02-39, 8-701-513-53-16.
**** ПРОДАМ СПУТНИКОВЫЙ РЕСИВЕР SVEC-A8, ЦЕНА 1500 ТЕНГЕ. ТЕЛ. 53-88-22, 8-777-082-02-39, 8-701-513-53-16.
**** ТҰҢҒЫШ РЕТ ПЕТРОПАВЛДА! ТАҚТАДАҒЫ КАРТИНА! КЕЗ КЕЛГЕН СУРЕТТІ БАСЫП ШЫҒАРАМЫЗ. МАТЕРИАЛЫ-ҚАРАҒАЙ. UV-БАСЫП ШЫҒАРУ. ТЕЛ. 8-701-558-06-42.
**** ВПЕРВЫЕ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ! КАРТИНЫ НА ДОСКАХ! ЛЮБОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, МАТЕРИАЛ – СОСНА, UV-ПЕЧАТЬ. ТЕЛ. 8-701-558-06-42.
**** ОТЫНДЫ, ЖАРЫЛҒАН, БҰТАЛҒАН ОТЫНДЫ КУБТАП, МАШИНАМЕН ЖЕТКІЗУ. ТЕЛ. 8-777-926-20-32, (8-7152) 39-59-49.
**** ДОСТАВКА ДРОВ, КОЛОТЫЕ, ШВЫРОК, КУБАМИ, МАШИНАМИ. ТЕЛ. 8-777-926-20-32, (8-7152) 39-59-49.
**** 1989 Ж.Ш. УРАЛ МОТОЦИКЛІН САТАМЫН. ЖОРЫҒЫ 45 МЫҢ.КМ. ТЕЛ. 33-26-22.
**** ПРОДАМ МОТОЦИКЛ УРАЛ, 1989 Г.В., ПРОБЕГ 45 ТЫС. КМ. ТЕЛ. 33-26-22.
САТЫП АЛАМЫН****КУПЛЮ****САТЫП АЛАМЫН****КУПЛЮ
**** ІҚМ ЕТІН САТЫП АЛАМЫН (ШОШҚА, ҚОЙ, ЖЫЛҚЫ). ТЕЛ. 8-776-961-56-46, 8-747-515-80-11.
**** ЗАКУП МЯСА КРС (СВИНИНА, БАРАНИНА, КОНИНА). ТЕЛ. 8-776-961-56-46, 8-747-515-80-11.
ӘР ТҮРЛІ****РАЗНОЕ****ӘР ТҮРЛІ****РАЗНОЕ
**** КҮЗЕТШІ-ЖҰМЫСШЫЛАРДЫ ҚАБЫЛДАЙМЫЗ. ТЕЛ. 41-33-22, 8-705-143-81-57.
**** ПРИМЕМ ОХРАННИКОВ-РАЗНОРАБОЧИХ. ТЕЛ. 41-33-22, 8-705-143-81-57.
**** КОНСТРУКТОРЛАР, НОРМАШЫЛАР, СМЖ МАМАНЫ, РЕТТЕУШІЛЕР, ӘРЛЕУШІЛЕР, ЖҮК ТАСУШЫ-ЛИФТЕРЛЕР, ТОКАРЬЛАР, ЖБҚ ОПЕРАТОРЛАРЫ, ЭКСПЕРИМЕНТШІЛЕР, ЭЛЕКТРМОНТЕРЛАРЫ, ИНЖЕНЕРЛЕР, ТББ БАҚЫЛАУШЫЛАРЫ ҚАЖЕТ. С.М.КИРОВ ЗАУЫТЫ, OK@ZIK.KZ ТЕЛ. 63-02-53.
**** ТРЕБУЮТСЯ: КОНСТРУКТОРЫ, НОРМИРОВЩИКИ, СПЕЦИАЛИСТ СМК, РЕГУЛИРОВЩИКИ, МАЛЯРЫ, ГРУЗЧИКИ-ЛИФТЕРЫ, ТОКАРИ, ОПЕРАТОРЫ ЧПУ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬЩИКИ, ЭЛЕКТРОМАНТЕРЫ, ИНЖЕНЕРЫ, КОНТРОЛЕРЫ ОТК. ЗАВОД С.М. КИРОВА, OK@ZIK.KZ ТЕЛ. 63-02-53.
**** ТӨМЕНГІ ПАЙЫЗДАРМЕН БАСПАНА САТЫП АЛЫҢЫЗ! ЗАЕМДЫ ТҰРҒЫН ҮЙ САЛУҒА ЖӘНЕ САТЫП АЛУҒА, ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУГЕ, СОНДАЙ-АҚ, ИПОТЕКАЛЫҚ НЕСИЕНІ ҚАЙТА ҚАРЖЫЛАНДЫРУ МАҚСАТТАРЫНА ЖҰМСАУҒА БОЛАДЫ. БОЛАШАҚ БҮГІННЕН БАСТАЛАДЫ! МҮМКІНДІГІҢІЗДІ ЖІБЕРІП АЛМАҢЫЗ! ТОЛЫҚ АҚПАРАТ WWW.HCSBK.KZ САЙТЫНДА НЕМЕСЕ 300 НӨМІРІ АРҚЫЛЫ (ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОННАН ХАБАРЛАСУ ТЕГІН). №1.2.60.44 ЛИЦЕНЗИЯСЫ ҚР ҚНРДА 03.02.2020. БЕРІЛГЕН.
**** ПРИОБРЕТАЙТЕ ЖИЛЬЕ ПО НИЗКИМ ПРОЦЕНТНЫМ СТАВКАМ! ЦЕЛИ ЗАЙМА: ПОКУПКА И СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ, РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ. БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ! НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС! ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ WWW.HCSBK.KZ И ПО НОМЕРУ 300 (С МОБИЛЬНОГО БЕСПЛАТНО). ЛИЦЕНЗИЯ №1.2.60.44 ВЫДАНА АРК РРФР 03.02.2020.
**** ҚҰРМЕТТІ ҚАЛА ЖӘНЕ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫ! СІЗ QORGAU ЖОБАСЫНЫҢ АЯСЫНДА 8-778-903-59-54 ТЕЛЕФОНЫ БОЙЫНША, QORGAU.KZ САЙТЫНДА НЕМЕСЕ ПЕТРОПАВЛ Қ., Н. НАЗАРБАЕВ КӨШ., 69А МЕКЕНЖАЙЫ БОЙЫНША ОРНАЛАСҚАН БІЗДІҢ КЕҢСЕМІЗГЕ ЖОЛЫҒУ АРҚЫЛЫ ТЕГІН ЗАҢГЕРЛІК КЕҢЕС АЛА АЛАСЫЗ.
**** УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ И ЖИТЕЛИ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ! В РАМКАХ ПРОЕКТА QORGAU ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ: ТЕЛ. 8-778-903-59-54, НА САЙТЕ QORGAU.KZ ИЛИ ОБРАТИВШИСЬ В НАШ ОФИС ПО АДРЕСУ: Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. Н. НАЗАРБАЕВА, 69А.
**** ТИІМДІ ДУЭТ! »ЕСIЛNET» КОМПАНИЯСЫНАН ТЕЛЕВИДЕНИЕ МЕН ИНТЕРНЕТ. ЖОҒАРЫ ЖЫЛДАМДЫҚТЫ ЛИМИТСІЗ ИНТЕРНЕТ ЖӘНЕ ЦИФРЛЫ ТЕЛЕВИДЕНИЕНІҢ 120-ДАН АСТАМ АРНАСЫ 3600 ТЕҢГЕГЕ. ТЕЛ. 39-00-93.
**** ВЫГОДНЫЙ ДУЭТ! ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ ОТ КОМПАНИИ »ЕСIЛNET». ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ И БОЛЕЕ 120 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ЗА 3600 ТЕНГЕ. ТЕЛ. 39-00-93.
**** ЕСКІ ФОТОЛАРДЫ ЖАҢҒЫРТУ! СУРЕТТЕРІҢІЗДІ БАСТАПҚЫ ҚАЛЫПҚА КЕЛТІРЕМІЗ. НЕГАТИВТІ ФОТОПЛЕНКАЛАРДЫ, СЛАЙДТАР МЕН БЕЙНЕКАССЕТАЛАРДЫ ЦИФРЛАУ. ТЕЛ. 8-705-172-86-98.
**** РЕСТАВРАЦИЯ, СТАРЫХ ФОТО! ВЕРНЕМ ВАШИМ ФОТОГРАФИЯМ ПЕРВОЗДАННЫЙ ВИД. ОЦИФРОВКА НЕГАТИВНЫХ ФОТОПЛЕНОК, СЛАЙДОВ И ВИДЕОКАССЕТ. ТЕЛ. 8-705-172-86-98.
**** ПЕТРОПАВЛДАҒЫ АЛҒАШҚЫ ФОТОМОЗАИКА СТУДИЯСЫНАН ЭКСКЛЮЗИВТІ ПОРТРЕТТЕР. ЖҮЗДЕГЕН ШАҒЫН СУРЕТТЕРДЕН ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН КАРТИНА АЛЫСТАН ТҰТАС СУРЕТ СЕКІЛДІ, ЖАҚЫННАН ЖЕКЕ СУРЕТ БОЛЫП КӨРІНЕДІ. ТАБИҒИ КЕНЕПТЕ БАСЫП ШЫҒАРУ, СУРЕТ ЖАҚТАУЫНА ГАЛЕРЕЯЛЫ КЕРУ. ТЕЛ. 8-701-558- 06-42.
**** ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОРТРЕТЫ ОТ ПЕРВОЙ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СТУДИИ ФОТОМОЗАИКИ. КАРТИНА ИЗ СОТЕН НЕБОЛЬШИХ СНИМКОВ ВЫГЛЯДИТ ИЗДАЛЕКА КАК ОДНО ИЗОБРАЖЕНИЕ, ВБЛИЗИ – КАК ОТДЕЛЬНОЕ ФОТО. ПЕЧАТЬ НА НАТУРАЛЬНОМ ХОЛСТЕ, ГАЛЕРЕЙНАЯ НАТЯЖКА НА ПОДРАМНИК. ТЕЛ. 8-701-558-06-42.

Читайте также

Бегущая строка 22 мая 2020
Бегущая строка 14 мая 2020 год
Бегущая строка с 23 по 25 мая 2020
Бегущая строка 5 июня 2020
Бегущая строка с 6 по 8 июня 2020
Бегущая строка с 30-31 мая, 1 июня 2020
Бегущая строка 20 мая 2020
Бегущая строка 13 мая 2020 год
Бегущая строка 26 мая 2020
Бегущая строка 27 мая 2020
Бегущая строка 12 мая 2020
Бегущая строка 29 мая 2020