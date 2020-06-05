Более 400 кустов конопли вырастил на приусадебном участке житель Петропавловска

О том, что мужчина специально выращивал наркосодержащее растение, свидетельствует наличие теплицы, где и находились горшки с кустами. Этот факт подтверждает и изъятые семян растений.

В доме стражи порядка нашли боевые и травматические патроны различного калибра, магазин и оптический прицел от охотничьего ружья. По факту незаконного выращивания запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, проводится досудебное расследование по части 2 статьи 300 УК РК.

Рахат Нурахметов, начальник отдела по противодействию наркопреступности УП г.Петропавловска:

— В ходе осмотра специально построенной теплицы обнаружена конопля, которая росла в цветочных горшках. За теплицей также росла конопля. Из теплицы изъято 80 растений конопли, за теплицей 355 растений конопли.

По словам задержанного, растения он выращивал для личного потребления, а боевой арсенал нашел в заброшенном здании. Полицейским предстоит проверить всю информацию. Общий вес изъятых наркотиков – не высушенной марихуаны составил 5 килограммов 90 грамм, что относится к особо крупному размеру. В рамках досудебного расследования назначены экспертизы.