В Петропавловске два раза провели субботник

Грабли, лопаты , мётлы. В прошлые выходные в областном центре прошел очередной субботник. В этом году уборку проводят во второй раз. Участие в ней приняли госслужащие из городского и областного акиматов. За каждым отделом закрепили свои улицы, всего их порядка 30. Специалисты убирали мусор, скашивали траву, белили бордюры .

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— В рамках двухмесячника по благоустройству города начались субботники и чистые четверги, выходит, более 3 тысяч человек, задействовано 700 единиц инвентаря. Также мы хотим призвать жителей нашего города активно участвовать в благоустройстве.

Анжелика Сычева