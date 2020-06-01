Специальную программу в честь Дня защиты детей подготовили в ОКЦ

Флешмоб, ток-шоу, турнир «Что? Где? Когда?»…. Эти и другие конкурсы вошли в праздничную программу, которую подготовили для юных североказахстанцев во дворце школьников. Каждый желающий, а их набралось немало, принял участие в конкурсах и кружках.

К примеру, в этой аудитории дети готовят фотоколлаж на тему «Мое счастливое детство». 11 летний Данила Нетесов увлекается робототехникой.

Данила Нетесов, учащийся гимназии «БЭСТ»:

— Мне нравится собирать что-то такое, мне нравятся всякие провода подключать. Вот мой папа занимается как раз компьютерами, вот и мне тоже нравится. Сегодня я должен был сделать, что-то похожее на альбом детства.

Есть чем порадовать ребят и в областном центре творчества детей и юношества. Целую программу здесь подготовили в рамках республиканской акции «Лучшее детям». Она стартовала 20 мая. В программе — творческая неделя «Мастерства и вдохновения» с видеопоздравлениями от театральных коллективов. А еще виртуальная галерея творческих достижений, ну, и, конечно же, концерт.

Ирина Колодаева, заместитель директора ОЦТДЮ:

— Сегодня, 1 июня, мы провели целую программу дистанционных конкурсов, запущенных ранее, и сегодня подводили итоги, выставляли лучшие работы победителей. Это конкурсы изобразительного искусства «Моя счастливая семья» конкурс «Техника и дети», конкурс «Семейный театр», также большой интерес у ребят вызвал конкурс, играем дома.

Все работы разместили на официальном сайте центра творчества детей и юношества.

Анастасия Остертак