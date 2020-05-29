В Уалихановский р-он приходит «Beeline»

Новости МТРК

20:13 29 Мая 2020

Оторванными от мира. Именно такими до недавнего времени чувствовали себя около 4 тысяч уалихановцев. Речь идёт о жителях сразу пяти сёл района. Это: Коктерек, Жас-Улан, Мортык, Жамбыл, Акбулак.

Именно там на днях начали устанавливать специальные сооружения для устройства сотовой связи «Beeline». Всё это время у сельчан не было возможности сделать элементарный звонок с мобильного телефона. Вызов экстренной службы каждый раз становился проблемой. О которой теперь они смогут забыть.

 

 

Дарья Пышмынцева

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