Выступление акима СКО Кумара Аксакалова. 27.05.2020

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11:22 28 Мая 2020

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Т.Аликулов — начальник управления по делам обороны СКО
В.Яворская, краевед
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