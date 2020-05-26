Поздравление заместителя акима СКО Г.Ныгыметова с окончанием учебного года

Новости МТРК

10:33 26 Мая 2020

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