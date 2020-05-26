Больше 1200 заявлений о примирении сторон в суде

В городском суде № 2 гражданские дела служители Фемиды по-прежнему рассматривают дистанционно, в онлайн-формате. Облегчает им работу пилотный проект по примирительным процедурам. Например, благодаря нововведению половина заявлений во время ЧП просто-напросто не дошли до суда. Стороны урегулировали конфликты мирно, не прибегая к долгим, изнурительным тяжбам.

Рита Оразымбетова, судья городского суда №2:

— Стороны не приезжают на судебное заседание. Находясь дома, на работе могут обговорить условия посредством гаджетов, мобильного приложения. Также, это не затратно, некоторые приезжают с других регионов, плюс возвращаются судебные расходы.

Такую практику суды региона применяют уже 3 года. Но как это было раньше? Для примирения истцам и ответчикам приходилось приезжать в суд на заседание. А теперь для этого нужно лишь скачать приложение TrueСonf или мессенджер Ватс апп.

Рита Оразымбетова, судья городского суда №2:

— Если стороны изъявили желание заключить медиативное соглашение, то медиатором может выступать судья. Он посредством онлайн-заседания разъясняет информацию сторонам и изготавливает соглашение, которое в последующем утверждается судом.

В 2020-м в городской суд №2 поступило больше 1200 заявлений о примирении сторон. Как показывает статистика, их число с каждым годом растёт.

Абай Альжанов