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Волонтеры
Важное за неделю
Вечерние новости
8 Марта
Выборы
Правоохранительные органы
Общество
Сельское хозяйство
Культура
Спорт
Власть
Погода
ЖКХ
Строительство
Разное
Дети/молодежь
Музыка
Энергетика
Здравоохранение
Бизнес и экономика
Авто и дороги
Криминал
Образование
Народ в потоке истории
Дорожная карта
ДЧС
20 добрых дел
Налоговое управление
Благотворительность
Таможня
Новая индустриализация
Программа передач
Промышленность
100 шагов
СМИ
Паводок
Личность
Экология
Туризм
программы
Информационное обозрение
Программа 7+7
Актуальный вопрос
Новости АПК
Диалог
Брифинг СЦК
телеканал
прайс
Заместитель акима СКО Гани Ныгыметов поздравил североказахстанских учащихся и выпускников школ с последним звонком
Образование
12:00 25 Мая 2020
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