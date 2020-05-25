Заместитель акима СКО Гани Ныгыметов поздравил североказахстанских учащихся и выпускников школ с последним звонком

Образование

12:00 25 Мая 2020

Читайте также

Новый формат обучения не сказался на успеваемости студентов СКГУ
Чтобы попасть на июньский этап ЕНТ нужно подать онлайн-заявку
Капитальный ремонт проведут в с.Архангельском Кызылжарского района
Единый классный час провели в Казахстане в канун 1 мая
7 онлайн-вебинаров провели в центре «Өрлеу»
Сейчас проходит областной этап республиканского конкурса «Лучший педагог»
В 6-ти школах Петропавловска проведут капитальный ремонт
В селе Бесколь продолжается строительство новой школы на 300 мест
В центре «Өрлеу» организовали вебинары для учителей малокомплектных школ
Казахстан: Экзаменов в выпускных классах в этом году не будет