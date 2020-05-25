Финансирование дорог в Уалихановском р-не увеличили до Т1 млрд 200 млн

Дороги, как самое заветное желание. Когда наша съёмочная группа заехала в Кишкенеколь, со всех сторон подходили сельчане. И все с одной просьбой: «Покажите наши дороги». Посмотреть, действительно, есть на что. Таким разнообразием ям и выбоин может похвастать не каждое село.

Аскербек Нурмаганбетов:

— Здесь живут мои родители. Я приезжаю часто, навещаю. Здесь проблема постоянно, уже столько лет. Уже лет 10-20 жители требуют, я в том числе, дороги, дороги. Это стыдно. Нам самим стыдно. К нам приезжают сюда. Одно название, что это дороги.

Каждая поездка — лотерея. Доберешься до пункта назначения без поломки авто, считай, повезло, говорят водители. А о тротуарах и речи нет. Пешеходам здесь не лучше, чем автовладельцам. В общем, мучаются все. Даже дети.

Бахытжан Махмет, житель с.Кишкенеколя, Уалихановский район:

— Каждое лето мы с друзьями катаемся на велосипедах. Но ездить по дороге, конечно, сложно. Кочки везде, ямы. Они на каждое улице в селе.

Велодорожек юные кишкенекольцы, конечно, не просят. Они хотят того же, что и взрослые — хорошую, качественную дорогу. Чтобы не отправлять авто на СТО, чтобы нервы в поездке не тратить.

Когда же закончатся мучения сельчан? С этим вопросом мы обратились к главе уалихановцев. Дороги, что в райцентре, что в сёлах, в неудовлетворительном состоянии, признаёт Медет Оспанов.

Медет Оспанов, аким Уалихановского района:

— Это самый проблемный вопрос. Больная тема нашего района.

Улицы Кишкенеколя, к примеру, ремонт в последний раз видели 14 лет назад. Но в 2020-м на четырёх улицах, наконец, будет праздник.

Медет Оспанов, аким Уалихановского района:

— Внутри Кишкенеколя в этом году на сумму 100 млн тенге проведён конкурс, будет отремонтировано 3 км 100 метров именно данного участка улицы Гагарина, Строительная, Маликова и Шайсултанова. Вот эти центральные улицы, один квартал полностью будет отремонтирован средним ремонтом.

Кроме того, отремонтируют дорогу, проходящую возле сёл Кишкенеколь, Тельжан, Мортык, Тлеусай и Каратерек. Здесь работы уже начали. 11 км асфальтного и 10 щебёночного покрытия появится на этом участке, чтобы привести его в порядок потратят 685 млн тенге.

Медет Оспанов, аким Уалихановского района:

— По районным дорогам выделено 360 млн тенге на дорогу «Коктерек-Тоспа-Жаскайрат». Будут отремонтированы водопропускные трубы. Будет щебеночный ремонт. Также ещё один участок между сёлами Кулыколь и Каратал. В 2019 году в ходе паводка был размыт участок дороги. Туда выделено 130 млн тенге.

В этом году на ремонт уалихановских дорог выделили 1 млрд 200 млн тенге. Для сравнения, в прошлом году было всего 45 млн. «Бум» строительства дорог ждут на следующий год. Уалихановский район вошёл в программу «Ауыл — ел бесігі». Возлагают большие надежды. Для уалихановцев это шанс разом решить, как выразился Медет Оспанов, «больную тему района».

Айгерим Мукашева