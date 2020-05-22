СКО: 21 мая зарегистрирован еще 1 новый случай заражения COVID-19

Это 52-летний мужчина, гражданин РК, проживающий в Туркестанской области. 20 мая он возвращался из РФ, с вахты. Из города Омска прибыл на пост «Каракога» района М.Жумабаева. При пересечении государственной границы его обследовали на COVID-19.

Тест показал положительный результат. Пациента госпитализировали в инфекционное отделение Первой городской больницы. Начато лечение. Количество контактных лиц устанавливается. Эпидемиологическое расследование продолжается.

На данный момент на территории СКО зарегистрировано 40 случаев COVID-19.

В карантинном стационаре находится 91 человек, на дому 340, в провизии 49.