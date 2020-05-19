189 иностранцев оформили разрешение на временное проживание в Северо-Казахстанской области за пять дней. А вот 8 тысяч североказахстанцев из-за карантинных мер не смогли своевременно сделать документы, удостоверяющие личность. Из них более 1700 — жители региона, достигшие 16-летнего возраста.

По словам специалистов миграционной службы, штрафы им не грозят. С 18 мая они могут оформить документы в Центре обслуживания населения. Заменить просроченные документы необходимо до 10 июля. Центр миграционных услуг также начал функционировать в прежнем режиме.

По вопросам приёма, выхода и восстановления в гражданстве РК можно обращаться до обеда, а после 14:30 – за разрешением на постоянное место жительство. Разрешение на временное проживание и трудовой патент можно оформить в течение всего рабочего дня. Такой режим позволит минимизировать скопление посетителей.

Жанат Сагынтай – старший инспектор управления миграционной службы ДП СКО

— При этом разработан график, предусматривающий получение отдельных госуслуг в разное время. Информация о режиме работы размещена нами на сайте Департамента полиции и в соцсетях. К иностранцам, которые во время режима ЧП не смогли покинуть страну в установленный срок, также применяться какие-либо меры не будут. В срок до 10 июля они без оформления дополнительных документов могут выехать за пределы РК, а те, кто планирует остаться в Казахстане, могут урегулировать свой правовой статус.

Алена Хан