В ТОО «Заградовское» Есильского р-на развивают молочное животноводство

Специально для этих бурёнок в хозяйстве ТОО «Заградовское» построили большую молочную ферму. Всего здесь насчитывается 400 голов симментальской породы. Коров закупили полгода назад в Австрии. Можно сказать, чувствуют они себя комфортно, ведь условия для них подобрали идеальные.

Толебай Турлыбаев, механизатор ТОО «Заградовское», Есильский район

— Молочные коровы доятся нормально. Около 100 голов уже отелились. В день 2 раза кормим: утром сено, дробленку даем, а после обеда сено, сенаж. 3 раза доим. Пойдет, можно работать. Ухаживать надо, тогда и молока больше будет.

Раньше в товариществе занимались только в мясном направлении. В этом году решили вплотную развивать и молочное. Перспективно, а главное рентабельно, говорит директор сельхозформирования Иван Фисенко. Чтобы осуществить намеченную цель и приобрести скот, фермер взял солидный заём в агрокредитной корпорации. Это 452 миллиона тенге. 1 буренка обошлась примерно в 900 тысяч, а еще на 50 миллионов установили доильное оборудование.

Иван Фисенко, директор ТОО «Заградовское», Есильский район

— Начался массовый растел. На сегодня только начало растела. Пошло первое молоко. Молоко пока реализуем в Кокшетау. Цена его 145-150 тенге за литра. В дальнейшем, думаю, раздоим. При хорошем сбалансированном корме выйдем до 20 литров. Деньги в АКК взяли на 12 лет под 6 процентов годовых. Вполне нас устраивает, и срок достаточно большой.

В целях поддержки сельского хозяйства государство берет на себя ряд обязательств. Заградовскому товариществу, к примеру, должны вернуть порядка 160 миллионов тенге, на которые приобреталось поголовье и оборудование. По словам фермера, условия предоставляются хорошие, и самое важное — выгодные.

Иван Фисенко, директор ТОО «Заградовское», Есильский район

— Каждый хочет сегодня большие деньги иметь, а как можно меньше вкладывать. Здесь на ферме постоянно нужно находиться с каждой коровой, теленком. За ними нужно ухаживать, как в детском саду необходимо. Иначе результата не будет. Кадры, главное, если есть, то почему не заниматься делом?

На молочно-товарной ферме ждут увеличения производства, а вместе с ним и прибыли. Сейчас молочное направление в стране постепенно набирает большие обороты.

Абай Альжанов