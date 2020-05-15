Сотрудники городского акимата спасли девочку во время пожара

На свой вопрос из дома, охваченного едким дымом и пламенем, Досулан Босынов услышал громкий крик о помощи. Это был ребенок. Раздумывать, что-то планировать и уж тем более паниковать времени не было. В голове постоянно крутилась мысль о том, что каждая минута на вес золота.

Как схватил в руки молоток, которым чуть позже он разобьет окно, Досулан уже не помнит. Остались лишь моменты, как выносил ребенка из огненного плена.

Досулан Босынов, и.о руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Окно само по себе тройное, и простым молотком от одного удара оно не разбилось. Я сначала просто начал разбивать на расстоянии.Когда разбил, начал промежуточные края разбивать. Мы просто начали ее вытаскивать, просто переживали, что сами стекла могут ее порезать. Все машинально делали, особо не задумывались.

В четверг вечером Досулан вместе с коллегой Натальей Дёровой возвращался из рабочей поездки. Клубы густого дыма из-под крыши дома увидел случайно. Подъехал к нему и побежал к пылающему строению. Смело и самоотверженно — так он привык поступать.

Будь то какая-нибудь ситуация, в быту или по работе. Трудится молодой человек на госслужбе. На данный момент исполняет обязанности руководителя одного из отделов городского акимата. Свой поступок ни он, ни Наталья героическим не считают. Скромничают и благодарят огнеборцев за то, что быстро прибыли на место ЧП.

Нурлан Кульбаев, начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО:

— 14 мая в 16 часов 18 мин на пульт пожарной связи г.Петропавловска поступило сообщение, что по улице Калинина, 140 горит дом, незамедлительно к месту пожара выехали 2 единицы техники. По прибытии огнем был полностью охвачен весь дом, на площади 120 кв метров, а также веранда. Спустя 8 минут на месте пожара обнаружили тело мужчины.

Он был хозяином дома. А спасенная 11- летняя девочка его племянница. В тот вечер она гостила у своих дяди и тети. Последняя, во время пожара была на работе.

Ребенка передали родителями, здоровью девочки сейчас ничего не угрожает. По словам спасателей, предварительная версия случившегося- неострожное обращение с огнем, а именно незатушенная сигарета.

Анжелика Сычева