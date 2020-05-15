7 онлайн-вебинаров провели в центре «Өрлеу»

Главная цель — оказать помощь учителям, работающим в совмещённых класс-комплектах, а также максимально приблизить уровень знаний в сельских школах к городскому. К вебинару подключались более 100 педагогов.

Для них эта трансляция очень полезна. Они узнали новые методики обучения не только от спикеров области, но и от республики. Всего в регионе 366 малокомплектных школ, что составляет 77% от их общего числа в Северном Казахстане.

Лейла Альмагамбетова, заместитель директора по учебно-методической работе ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК РК по СКО:

— Результатами таких вебинаров становятся конкретные методические рекомендации учителям малокомплектных школ по саморазвитию, профессиональному росту. Также мы планируем на следующий год проведение методических десантов по разрешению тех проблем, которые педагоги показали нам на данных вебинарах.

Айгерим Муканова