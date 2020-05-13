Бегущая строка 14 мая 2020 год

**** НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! »МТРА» ТЕЛЕАРНАСЫНЫҢ ЖҮГІРТПЕ ЖОЛЫНА ШЫҒАТЫН ХАБАРЛАНДЫРУЛАРДЫ МЫНА МЕКЕН ЖАЙЛАРҒА КЕЛІП, БЕРУГЕ БОЛАДЫ: ОБЛЫСТЫҚ ҚУЫРШАҚ ТЕАТРЫ П.ВАСИЛЬЕВ К-СІ. 69, (2 ҚАБАТ). »VESTA15KZ» — +7-777-084-58-58 »WHATSAPP-VIBER» НӨМІРІ НЕ ЖАРНАМА ҮШІН КАБЫЛДАУ-ТӨЛЕУ.
**** ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕНИЯ В БЕГУЩУЮ СТРОКУ НА ТЕЛЕКАНАЛ »МТРК» МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В ПУНКТАХ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСАМ: ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ, УЛ. П.ВАСИЛЬЕВА, 69 (2 ЭТАЖ). »VESTA15KZ» — ПРИЕМ-ОПЛАТА РЕКЛАМЫ НА НОМЕР »WHATSAPP-VIBER» + 7-777-084-58-58.
****САТАМЫН****ПРОДАМ****САТАМЫН****ПРОДАМ
**** МЕКЕМЕ ЖАРЫҚШАҚТАЛҒАН ТАСТЫ, ҰСАҚ ТАСТЫ, ҚҰМДЫ, КЕРАМЗИТ ПЕН КІРПІШТІ АРТАДЫ ЖӘНЕ САТАДЫ. ТЕЛ. 39-87-79, 8-775-525-63-64.
**** ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ И ПОГРУЗКУ ЩЕБНЯ, ДРЕСВЫ, ПЕСКА, КЕРАМЗИТА И КИРПИЧА. ТЕЛ. 39-87-79, 8-775-525-63-64.
**** SVEC-A8 СЕРІКТІК РЕСИВЕРІН САТАМЫН, БАҒАСЫ 1500 ТЕҢГЕ. ТЕЛ. 53-88-22, 8-777-082-02-39, 8-701-513-53-16.
**** ПРОДАМ СПУТНИКОВЫЙ РЕСИВЕР SVEC-A8, ЦЕНА 1500 ТЕНГЕ. ТЕЛ. 53-88-22, 8-777-082-02-39, 8-701-513-53-16.
**** ТҰҢҒЫШ РЕТ ПЕТРОПАВЛДА! ТАҚТАДАҒЫ КАРТИНА! КЕЗ КЕЛГЕН СУРЕТТІ БАСЫП ШЫҒАРАМЫЗ. МАТЕРИАЛЫ-ҚАРАҒАЙ. UV-БАСЫП ШЫҒАРУ. ТЕЛ. 8-701-558-06-42.
**** ВПЕРВЫЕ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ! КАРТИНЫ НА ДОСКАХ! ЛЮБОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, МАТЕРИАЛ – СОСНА, UV-ПЕЧАТЬ. ТЕЛ. 8-701-558-06-42.
**** ОТЫНДЫ, ЖАРЫЛҒАН, БҰТАЛҒАН ОТЫНДЫ КУБТАП, МАШИНАМЕН ЖЕТКІЗУ. ТЕЛ. 8-777-926-20-32, (8-7152) 39-59-49.
**** ДОСТАВКА ДРОВ, КОЛОТЫЕ, ШВЫРОК, КУБАМИ, МАШИНАМИ. ТЕЛ. 8-777-926-20-32, (8-7152) 39-59-49.
**** 1989 Ж.Ш. УРАЛ МОТОЦИКЛІН САТАМЫН. ЖОРЫҒЫ 45 МЫҢ.КМ. ТЕЛ. 33-26-22.
**** ПРОДАМ МОТОЦИКЛ УРАЛ, 1989 Г.В., ПРОБЕГ 45 ТЫС. КМ. ТЕЛ. 33-26-22.
САТЫП АЛАМЫН****КУПЛЮ****САТЫП АЛАМЫН****КУПЛЮ
**** ІҚМ ЕТІН САТЫП АЛАМЫН (ШОШҚА, ҚОЙ, ЖЫЛҚЫ). ТЕЛ. 8-776-961-56-46, 8-747-515-80-11.
**** ЗАКУП МЯСА КРС (СВИНИНА, БАРАНИНА, КОНИНА). ТЕЛ. 8-776-961-56-46, 8-747-515-80-11.
ӘР ТҮРЛІ****РАЗНОЕ****ӘР ТҮРЛІ****РАЗНОЕ
**** КҮЗЕТШІЛЕР ҚАЖЕТ. КҮЗЕТШІЛЕР ҚАЖЕТ. ТЕЛ. 8 (7152) 33-35-89, 8-701-854-33-99.
**** ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. ТЕЛ. 8 (7152) 33-35-89, 8-701-854-33-99.
**** ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІНІҢ ҚҰРМЕТТІ КЛИЕНТТЕРІ! ЖССБ 24 ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГІНІҢ ДЕПОЗИТТІ ТОЛТЫРУ, НЕСИЕНІ ӨТЕУ, БАСҚА ШОТТАРҒА АУДАРУ, ЗАЕМДАР БОЙЫНША ШЕГЕРІМ АЛУ СЕКІЛДІ ҚЫЗМЕТТЕРІН ПАЙДАЛАНЫҢЫЗДАР! ТОЛЫҚ АҚПАРАТ WWW.HCSBK.KZ САЙТЫНДА НЕМЕСЕ 300 НӨМІРІ АРҚЫЛЫ (ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОННАН ХАБАРЛАСУ ТЕГІН). N1.2.60/44 ЛИЦЕНЗИЯСЫ ҚР ҚНРДА 03.02.2020 Ж. БЕРІЛГЕН.
**** УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНКА! ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ ИНТЕРНЕТ БАНКИНГА ЖССБ24: ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТОВ, ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ, ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГИЕ СЧЕТА, ОТСРОЧКА ПО ЗАЙМАМ! ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ WWW.HCSBK.KZ И ПО НОМЕРУ 300. ЛИЦЕНЗИЯ №1.2.60/44 ВЫДАНА АРК РРФР 03.02.2020 Г.
**** »СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ» ММ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ҚЫЗМЕТІНЕ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСУҒА НИЕТІ БАР ҮМІТКЕРЛЕРДІ ЖИНАҚТАЙТЫНЫ ТУРАЛЫ ОБЛЫС ХАЛҚЫН АҚПАРАТТАНДЫРАДЫ. ТОЛЫҚ АҚПАРАТТЫ 34-01-44, 52-26-36 ТЕЛЕФОНДАРЫ АРҚЫЛЫ НЕМЕСЕ ПЕТРОПАВЛ ҚАЛАСЫ Ғ.МҮСІРЕПОВ КӨШЕСІ 32; 32 »А» МЕКЕН-ЖАЙЫ БОЙЫНША АЛУҒА БОЛАДЫ.
**** ГУ »ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ» ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ О НАБОРЕ КАНДИДАТОВ НА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ И АДМИНИСТРАТИВНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ. ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 34-01-44, 52-26-36 ЛИБО ПО АДРЕСУ ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК УЛИЦА Г.МУСРЕПОВА 32; 32 »А».
**** КӘСІБИ БУХГАЛТЕРДІҢ КУӘЛІГІ МЕН ЖҰМЫС ӨТІЛІ БАР БУХГАЛТЕР ҚАЖЕТ. РЕЗЮМЕ НА E-MAIL: MTRK@MAIL.ONLINE.KZ. ТЕЛ. 46-13-70.
**** ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР С ОПЫТОМ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЬНО С СЕРТИФИКАТОМ ПРОФБУХГАЛТЕР. РЕЗЮМЕ НА E-MAIL: MTRK@MAIL.ONLINE.KZ. ТЕЛ. 46-13-70.
**** ҚҰРМЕТТІ ҚАЛА ЖӘНЕ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫ! СІЗ QORGAU ЖОБАСЫНЫҢ АЯСЫНДА 8-778-903-59-54 ТЕЛЕФОНЫ БОЙЫНША, QORGAU.KZ САЙТЫНДА НЕМЕСЕ ПЕТРОПАВЛ Қ., Н. НАЗАРБАЕВ КӨШ., 69А МЕКЕНЖАЙЫ БОЙЫНША ОРНАЛАСҚАН БІЗДІҢ КЕҢСЕМІЗГЕ ЖОЛЫҒУ АРҚЫЛЫ ТЕГІН ЗАҢГЕРЛІК КЕҢЕС АЛА АЛАСЫЗ.
**** УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ И ЖИТЕЛИ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ! В РАМКАХ ПРОЕКТА QORGAU ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ: ТЕЛ. 8-778-903-59-54, НА САЙТЕ QORGAU.KZ ИЛИ ОБРАТИВШИСЬ В НАШ ОФИС ПО АДРЕСУ: Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. Н. НАЗАРБАЕВА, 69А.
**** ТИІМДІ ДУЭТ! »ЕСIЛNET» КОМПАНИЯСЫНАН ТЕЛЕВИДЕНИЕ МЕН ИНТЕРНЕТ. ЖОҒАРЫ ЖЫЛДАМДЫҚТЫ ЛИМИТСІЗ ИНТЕРНЕТ ЖӘНЕ ЦИФРЛЫ ТЕЛЕВИДЕНИЕНІҢ 120-ДАН АСТАМ АРНАСЫ 3600 ТЕҢГЕГЕ. ТЕЛ. 39-00-93.
**** ВЫГОДНЫЙ ДУЭТ! ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ ОТ КОМПАНИИ »ЕСIЛNET». ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ И БОЛЕЕ 120 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ЗА 3600 ТЕНГЕ. ТЕЛ. 39-00-93.
**** ЕСКІ ФОТОЛАРДЫ ЖАҢҒЫРТУ! СУРЕТТЕРІҢІЗДІ БАСТАПҚЫ ҚАЛЫПҚА КЕЛТІРЕМІЗ. НЕГАТИВТІ ФОТОПЛЕНКАЛАРДЫ, СЛАЙДТАР МЕН БЕЙНЕКАССЕТАЛАРДЫ ЦИФРЛАУ. ТЕЛ. 8-705-172-86-98.
**** РЕСТАВРАЦИЯ, СТАРЫХ ФОТО! ВЕРНЕМ ВАШИМ ФОТОГРАФИЯМ ПЕРВОЗДАННЫЙ ВИД. ОЦИФРОВКА НЕГАТИВНЫХ ФОТОПЛЕНОК, СЛАЙДОВ И ВИДЕОКАССЕТ. ТЕЛ. 8-705-172-86-98.
**** ПЕТРОПАВЛДАҒЫ АЛҒАШҚЫ ФОТОМОЗАИКА СТУДИЯСЫНАН ЭКСКЛЮЗИВТІ ПОРТРЕТТЕР. ЖҮЗДЕГЕН ШАҒЫН СУРЕТТЕРДЕН ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН КАРТИНА АЛЫСТАН ТҰТАС СУРЕТ СЕКІЛДІ, ЖАҚЫННАН ЖЕКЕ СУРЕТ БОЛЫП КӨРІНЕДІ. ТАБИҒИ КЕНЕПТЕ БАСЫП ШЫҒАРУ, СУРЕТ ЖАҚТАУЫНА ГАЛЕРЕЯЛЫ КЕРУ. ТЕЛ. 8-701-558- 06-42.
**** ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОРТРЕТЫ ОТ ПЕРВОЙ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СТУДИИ ФОТОМОЗАИКИ. КАРТИНА ИЗ СОТЕН НЕБОЛЬШИХ СНИМКОВ ВЫГЛЯДИТ ИЗДАЛЕКА КАК ОДНО ИЗОБРАЖЕНИЕ, ВБЛИЗИ – КАК ОТДЕЛЬНОЕ ФОТО. ПЕЧАТЬ НА НАТУРАЛЬНОМ ХОЛСТЕ, ГАЛЕРЕЙНАЯ НАТЯЖКА НА ПОДРАМНИК. ТЕЛ. 8-701-558-06-42.
**** МЕКЕМЕГЕ ЭЛЕКТРШІ ҚАЖЕТ. ТЕЛ. 50-09-00, 8-777-221-31-17.
**** ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК. ТЕЛ. 50-09-00, 8-777-221-31-17.
**** »БЕСКӨЛ ҚҰС ФАБРИКАСЫ» ЖШС-ҒА ТЕМІР ҰСТАСЫ, ЖҰМЫСШЫЛАР, ҚҰС ӨСІРУШІЛЕР, ҚҰРЫЛЫСШЫЛАР ҚАЖЕТ. ҚЫЗЫЛЖАР АУДАНЫ БЕСКӨЛ С. ОКТЯБРЬ КӨШЕСІ 19 МЕКЕН ЖАЙЫНА БАЙЛАНЫСУҒА БОЛАДЫ Т.\Ф. 8 (17538) 2-21-48, 8-771-289-86-58, 8-707-381-63-22.
**** ТОО »БИШКУЛЬСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРЯ, РАЗНОРАБОЧИЕ, ПТИЧНИЦЫ, СТРОИТЕЛИ. ОБРАЩАТЬСЯ: КЫЗЫЛЖАРСКИЙ Р-Н, С. БЕСКОЛЬ УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 19 Т.\Ф. 8 (17538) 2-21-48, 8-771-289-86-58, 8-707-381-63-22.
**** »ҚР БМ ПЕТРОПАВЛ ӘТМ» АЗАМАТТАРДЫ ОҚУҒА ҚАБЫЛДАЙДЫ. ТЕЛ. 51-10-96, 51-21-97, 51-21-99.
**** ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ »ВТШ МО РК» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ. ТЕЛ. 51-10-96, 51-21-97, 51-21-99.