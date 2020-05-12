Сотрудники ПЧ №13 Кызылжарского р-на организовали благотворительный субботник

Ее супруг Бронислав Щявинский сражался на фронте и подарил потомкам мирное небо над головой. В его доме пожарные помогли прибраться во дворе и навести порядок в огороде. А ещё кызылжарские огнеборцы провели акцию «Посади дерево», посвящённую 75-летию Победы.

Медет Курмашев, заместитель начальника пожарной части № 13 Кызылжарского района:

— Были посажены деревья с участием пенсионера противопожарной службы Шайкин Нуртаса Есимовича. В честь победы этот участок мы назвали «Аллея Победы».

Анастасия Остертак