Бегущая строка 13 мая 2020 год

Бегущая строка

16:13 12 Мая 2020

**** НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! »МТРА» ТЕЛЕАРНАСЫНЫҢ ЖҮГІРТПЕ ЖОЛЫНА ШЫҒАТЫН ХАБАРЛАНДЫРУЛАРДЫ МЫНА МЕКЕН ЖАЙЛАРҒА КЕЛІП, БЕРУГЕ БОЛАДЫ: ОБЛЫСТЫҚ ҚУЫРШАҚ ТЕАТРЫ П.ВАСИЛЬЕВ К-СІ. 69, (2 ҚАБАТ). »VESTA15KZ» — +7-777-084-58-58 »WHATSAPP-VIBER» НӨМІРІ НЕ ЖАРНАМА ҮШІН КАБЫЛДАУ-ТӨЛЕУ.
**** ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕНИЯ В БЕГУЩУЮ СТРОКУ НА ТЕЛЕКАНАЛ »МТРК» МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В ПУНКТАХ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСАМ: ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ, УЛ. П.ВАСИЛЬЕВА, 69 (2 ЭТАЖ). »VESTA15KZ» — ПРИЕМ-ОПЛАТА РЕКЛАМЫ НА НОМЕР »WHATSAPP-VIBER» + 7-777-084-58-58.
****САТАМЫН****ПРОДАМ****САТАМЫН****ПРОДАМ
**** ПРОДАМ ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН S-92 КВ.М. В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ. ТЕЛ. 8-777-421-09-81.
**** ЖҰМЫСШЛЫРА КЕНТІНДЕ ОРНАЛАСҚАН S-92 ШАРШЫ М БОЛАТЫН АЗЫҚ-ТҮЛІК ДҮКЕНІН САТАМЫН. ТЕЛ. 8-777-421-09-81.
**** МЕКЕМЕ ЖАРЫҚШАҚТАЛҒАН ТАСТЫ, ҰСАҚ ТАСТЫ, ҚҰМДЫ, КЕРАМЗИТ ПЕН КІРПІШТІ АРТАДЫ ЖӘНЕ САТАДЫ. ТЕЛ. 39-87-79, 8-775-525-63-64.
**** ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ И ПОГРУЗКУ ЩЕБНЯ, ДРЕСВЫ, ПЕСКА, КЕРАМЗИТА И КИРПИЧА. ТЕЛ. 39-87-79, 8-775-525-63-64.
**** SVEC-A8 СЕРІКТІК РЕСИВЕРІН САТАМЫН, БАҒАСЫ 1500 ТЕҢГЕ. ТЕЛ. 53-88-22, 8-777-082-02-39, 8-701-513-53-16.
**** ПРОДАМ СПУТНИКОВЫЙ РЕСИВЕР SVEC-A8, ЦЕНА 1500 ТЕНГЕ. ТЕЛ. 53-88-22, 8-777-082-02-39, 8-701-513-53-16.
**** ТҰҢҒЫШ РЕТ ПЕТРОПАВЛДА! ТАҚТАДАҒЫ КАРТИНА! КЕЗ КЕЛГЕН СУРЕТТІ БАСЫП ШЫҒАРАМЫЗ. МАТЕРИАЛЫ-ҚАРАҒАЙ. UV-БАСЫП ШЫҒАРУ. ТЕЛ. 8-701-558-06-42.
**** ВПЕРВЫЕ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ! КАРТИНЫ НА ДОСКАХ! ЛЮБОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, МАТЕРИАЛ – СОСНА, UV-ПЕЧАТЬ. ТЕЛ. 8-701-558-06-42.
**** ОТЫНДЫ, ЖАРЫЛҒАН, БҰТАЛҒАН ОТЫНДЫ КУБТАП, МАШИНАМЕН ЖЕТКІЗУ. ТЕЛ. 8-777-926-20-32, (8-7152) 39-59-49.
**** ДОСТАВКА ДРОВ, КОЛОТЫЕ, ШВЫРОК, КУБАМИ, МАШИНАМИ. ТЕЛ. 8-777-926-20-32, (8-7152) 39-59-49.
**** 1989 Ж.Ш. УРАЛ МОТОЦИКЛІН САТАМЫН. ЖОРЫҒЫ 45 МЫҢ.КМ. ТЕЛ. 33-26-22.
**** ПРОДАМ МОТОЦИКЛ УРАЛ, 1989 Г.В., ПРОБЕГ 45 ТЫС. КМ. ТЕЛ. 33-26-22.
САТЫП АЛАМЫН****КУПЛЮ****САТЫП АЛАМЫН****КУПЛЮ
**** ІҚМ ЕТІН САТЫП АЛАМЫН (ШОШҚА, ҚОЙ, ЖЫЛҚЫ). ТЕЛ. 8-776-961-56-46, 8-747-515-80-11.
**** ЗАКУП МЯСА КРС (СВИНИНА, БАРАНИНА, КОНИНА). ТЕЛ. 8-776-961-56-46, 8-747-515-80-11.
ӘР ТҮРЛІ****РАЗНОЕ****ӘР ТҮРЛІ****РАЗНОЕ
**** КҮЗЕТШІЛЕР ҚАЖЕТ. КҮЗЕТШІЛЕР ҚАЖЕТ. ТЕЛ. 8 (7152) 33-35-89, 8-701-854-33-99.
**** ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. ТЕЛ. 8 (7152) 33-35-89, 8-701-854-33-99.
**** ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІНІҢ ҚҰРМЕТТІ КЛИЕНТТЕРІ! ЖССБ 24 ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГІНІҢ ДЕПОЗИТТІ ТОЛТЫРУ, НЕСИЕНІ ӨТЕУ, БАСҚА ШОТТАРҒА АУДАРУ, ЗАЕМДАР БОЙЫНША ШЕГЕРІМ АЛУ СЕКІЛДІ ҚЫЗМЕТТЕРІН ПАЙДАЛАНЫҢЫЗДАР! ТОЛЫҚ АҚПАРАТ WWW.HCSBK.KZ САЙТЫНДА НЕМЕСЕ 300 НӨМІРІ АРҚЫЛЫ (ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОННАН ХАБАРЛАСУ ТЕГІН). N1.2.60/44 ЛИЦЕНЗИЯСЫ ҚР ҚНРДА 03.02.2020 Ж. БЕРІЛГЕН.
**** УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНКА! ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ ИНТЕРНЕТ БАНКИНГА ЖССБ24: ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТОВ, ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ, ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГИЕ СЧЕТА, ОТСРОЧКА ПО ЗАЙМАМ! ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ WWW.HCSBK.KZ И ПО НОМЕРУ 300. ЛИЦЕНЗИЯ №1.2.60/44 ВЫДАНА АРК РРФР 03.02.2020 Г.
**** »СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ» ММ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ҚЫЗМЕТІНЕ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСУҒА НИЕТІ БАР ҮМІТКЕРЛЕРДІ ЖИНАҚТАЙТЫНЫ ТУРАЛЫ ОБЛЫС ХАЛҚЫН АҚПАРАТТАНДЫРАДЫ. ТОЛЫҚ АҚПАРАТТЫ 34-01-44, 52-26-36 ТЕЛЕФОНДАРЫ АРҚЫЛЫ НЕМЕСЕ ПЕТРОПАВЛ ҚАЛАСЫ Ғ.МҮСІРЕПОВ КӨШЕСІ 32; 32 »А» МЕКЕН-ЖАЙЫ БОЙЫНША АЛУҒА БОЛАДЫ.
**** ГУ »ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ» ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ О НАБОРЕ КАНДИДАТОВ НА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ И АДМИНИСТРАТИВНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ. ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 34-01-44, 52-26-36 ЛИБО ПО АДРЕСУ ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК УЛИЦА Г.МУСРЕПОВА 32; 32 »А».
**** КӘСІБИ БУХГАЛТЕРДІҢ КУӘЛІГІ МЕН ЖҰМЫС ӨТІЛІ БАР БУХГАЛТЕР ҚАЖЕТ. РЕЗЮМЕ НА E-MAIL: MTRK@MAIL.ONLINE.KZ. ТЕЛ. 46-13-70.
**** ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР С ОПЫТОМ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЬНО С СЕРТИФИКАТОМ ПРОФБУХГАЛТЕР. РЕЗЮМЕ НА E-MAIL: MTRK@MAIL.ONLINE.KZ. ТЕЛ. 46-13-70.
**** ҚҰРМЕТТІ ҚАЛА ЖӘНЕ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫ! СІЗ QORGAU ЖОБАСЫНЫҢ АЯСЫНДА 8-778-903-59-54 ТЕЛЕФОНЫ БОЙЫНША, QORGAU.KZ САЙТЫНДА НЕМЕСЕ ПЕТРОПАВЛ Қ., Н. НАЗАРБАЕВ КӨШ., 69А МЕКЕНЖАЙЫ БОЙЫНША ОРНАЛАСҚАН БІЗДІҢ КЕҢСЕМІЗГЕ ЖОЛЫҒУ АРҚЫЛЫ ТЕГІН ЗАҢГЕРЛІК КЕҢЕС АЛА АЛАСЫЗ.
**** УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ И ЖИТЕЛИ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ! В РАМКАХ ПРОЕКТА QORGAU ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ: ТЕЛ. 8-778-903-59-54, НА САЙТЕ QORGAU.KZ ИЛИ ОБРАТИВШИСЬ В НАШ ОФИС ПО АДРЕСУ: Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. Н. НАЗАРБАЕВА, 69А.
**** ТИІМДІ ДУЭТ! »ЕСIЛNET» КОМПАНИЯСЫНАН ТЕЛЕВИДЕНИЕ МЕН ИНТЕРНЕТ. ЖОҒАРЫ ЖЫЛДАМДЫҚТЫ ЛИМИТСІЗ ИНТЕРНЕТ ЖӘНЕ ЦИФРЛЫ ТЕЛЕВИДЕНИЕНІҢ 120-ДАН АСТАМ АРНАСЫ 3600 ТЕҢГЕГЕ. ТЕЛ. 39-00-93.
**** ВЫГОДНЫЙ ДУЭТ! ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ ОТ КОМПАНИИ »ЕСIЛNET». ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ И БОЛЕЕ 120 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ЗА 3600 ТЕНГЕ. ТЕЛ. 39-00-93.
**** ЕСКІ ФОТОЛАРДЫ ЖАҢҒЫРТУ! СУРЕТТЕРІҢІЗДІ БАСТАПҚЫ ҚАЛЫПҚА КЕЛТІРЕМІЗ. НЕГАТИВТІ ФОТОПЛЕНКАЛАРДЫ, СЛАЙДТАР МЕН БЕЙНЕКАССЕТАЛАРДЫ ЦИФРЛАУ. ТЕЛ. 8-705-172-86-98.
**** РЕСТАВРАЦИЯ, СТАРЫХ ФОТО! ВЕРНЕМ ВАШИМ ФОТОГРАФИЯМ ПЕРВОЗДАННЫЙ ВИД. ОЦИФРОВКА НЕГАТИВНЫХ ФОТОПЛЕНОК, СЛАЙДОВ И ВИДЕОКАССЕТ. ТЕЛ. 8-705-172-86-98.
**** ПЕТРОПАВЛДАҒЫ АЛҒАШҚЫ ФОТОМОЗАИКА СТУДИЯСЫНАН ЭКСКЛЮЗИВТІ ПОРТРЕТТЕР. ЖҮЗДЕГЕН ШАҒЫН СУРЕТТЕРДЕН ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН КАРТИНА АЛЫСТАН ТҰТАС СУРЕТ СЕКІЛДІ, ЖАҚЫННАН ЖЕКЕ СУРЕТ БОЛЫП КӨРІНЕДІ. ТАБИҒИ КЕНЕПТЕ БАСЫП ШЫҒАРУ, СУРЕТ ЖАҚТАУЫНА ГАЛЕРЕЯЛЫ КЕРУ. ТЕЛ. 8-701-558- 06-42.
**** ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОРТРЕТЫ ОТ ПЕРВОЙ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СТУДИИ ФОТОМОЗАИКИ. КАРТИНА ИЗ СОТЕН НЕБОЛЬШИХ СНИМКОВ ВЫГЛЯДИТ ИЗДАЛЕКА КАК ОДНО ИЗОБРАЖЕНИЕ, ВБЛИЗИ – КАК ОТДЕЛЬНОЕ ФОТО. ПЕЧАТЬ НА НАТУРАЛЬНОМ ХОЛСТЕ, ГАЛЕРЕЙНАЯ НАТЯЖКА НА ПОДРАМНИК. ТЕЛ. 8-701-558-06-42.
**** МЕКЕМЕГЕ ЭЛЕКТРШІ ҚАЖЕТ. ТЕЛ. 50-09-00, 8-777-221-31-17.
**** ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК. ТЕЛ. 50-09-00, 8-777-221-31-17.
**** »БЕСКӨЛ ҚҰС ФАБРИКАСЫ» ЖШС-ҒА ТЕМІР ҰСТАСЫ, ЖҰМЫСШЫЛАР, ҚҰС ӨСІРУШІЛЕР, ҚҰРЫЛЫСШЫЛАР ҚАЖЕТ. ҚЫЗЫЛЖАР АУДАНЫ БЕСКӨЛ С. ОКТЯБРЬ КӨШЕСІ 19 МЕКЕН ЖАЙЫНА БАЙЛАНЫСУҒА БОЛАДЫ Т.\Ф. 8 (17538) 2-21-48, 8-771-289-86-58, 8-707-381-63-22.
**** ТОО »БИШКУЛЬСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРЯ, РАЗНОРАБОЧИЕ, ПТИЧНИЦЫ, СТРОИТЕЛИ. ОБРАЩАТЬСЯ: КЫЗЫЛЖАРСКИЙ Р-Н, С. БЕСКОЛЬ УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 19 Т.\Ф. 8 (17538) 2-21-48, 8-771-289-86-58, 8-707-381-63-22.
**** 13-14 МАМЫРДА СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ КЕЙ ЖЕРЛЕРІНДЕ ТҮНДЕ ЖӘНЕ ТАҢЕРТЕҢ ТҰМАН КҮТІЛЕДІ. КЕЙ ЖЕРЛЕРДЕ НАЙЗАҒАЙ, БҰРШАҚ КҮТІЛЕДІ. ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫСТАН СОҒАТЫН ЖЕЛ ОҢТҮСТІК-БАТЫС, БАТЫС Бағытына Ауысады, Кей Жерлерде Күші 15-20 М/С КҮТІЛЕДІ. ПЕТРОПАВЛ Қ: КҮНДІЗ 13-14 МАМЫРДА НАЙЗАҒАЙ, БҰРШАҚ КҮТІЛЕДІ. ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫСТАН СОҒАТЫН ЖЕЛ ОҢТҮСТІК-БАТЫС, БАТЫС БАҒЫТЫНА АУЫСАДЫ, ЕКПІНІ 15-20 М/С КҮТІЛЕДІ.
**** 13-14 МАЯ В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОЖИДАЕТСЯ НОЧЬЮ И УТРОМ МЕСТАМИ ТУМАН. МЕСТАМИ ОЖИДАЮТСЯ ГРОЗА, ГРАД. ВЕТЕР ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ С ПЕРЕХОДОМ НА ЮГО-ЗАПАДНЫЙ, ЗАПАДНЫЙ МЕСТАМИ 15-20 М/С. Г. ПЕТРОПАВЛОВСК: ДНЕМ 13-14 МАЯ ОЖИДАЕТСЯ ГРОЗА, ГРАД. ВЕТЕР ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ С ПЕРЕХОДОМ НА ЮГО-ЗАПАДНЫЙ, ЗАПАДНЫЙ ПОРЫВЫ 15-20 М/С.

Читайте также

Бегущая строка 14 апреля 2020
Бегущая строка 30 апреля 2020
Бегущая строка 15 апреля 2020
Бегущая строка с 7 по 11 мая 2020 года
Бегущая строка 1,2,3 мая 2020 год
Бегущая строка 21 апрпеля 2020
Бегущая строка 16 апреля 2020 год
Бегущая строка 29 апреля 2020
Бегущая строка 24 апреля 2020
Бегущая строка 25, 26, 27 апреля 2020 год
Бегущая строка 22 апреля 2020 год
Бегущая строка 23 апреля 2020