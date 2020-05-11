Toggle navigation
муниципальный телерадиоканал
северо-казахстанской области
Submit
муниципальный телерадиоканал
северо-казахстанской области
×
новости
Новости МТРК
COVID-19: Казахстан
Волонтеры
Важное за неделю
Вечерние новости
8 Марта
Выборы
Правоохранительные органы
Общество
Сельское хозяйство
Культура
Спорт
Власть
Погода
ЖКХ
Строительство
Разное
Дети/молодежь
Музыка
Энергетика
Здравоохранение
Бизнес и экономика
Авто и дороги
Криминал
Образование
Народ в потоке истории
Дорожная карта
ДЧС
20 добрых дел
Налоговое управление
Благотворительность
Таможня
Новая индустриализация
Программа передач
Промышленность
100 шагов
СМИ
Паводок
Личность
Экология
Туризм
программы
Информационное обозрение
Программа 7+7
Актуальный вопрос
Новости АПК
Диалог
Брифинг СЦК
прямой эфир
телеканал
прайс мтрк
выбрать язык
Русский
.
прямой эфир
новости
Новости МТРК
COVID-19: Казахстан
Волонтеры
Важное за неделю
Вечерние новости
8 Марта
Выборы
Правоохранительные органы
Общество
Сельское хозяйство
Культура
Спорт
Власть
Погода
ЖКХ
Строительство
Разное
Дети/молодежь
Музыка
Энергетика
Здравоохранение
Бизнес и экономика
Авто и дороги
Криминал
Образование
Народ в потоке истории
Дорожная карта
ДЧС
20 добрых дел
Налоговое управление
Благотворительность
Таможня
Новая индустриализация
Программа передач
Промышленность
100 шагов
СМИ
Паводок
Личность
Экология
Туризм
программы
Информационное обозрение
Программа 7+7
Актуальный вопрос
Новости АПК
Диалог
Брифинг СЦК
телеканал
прайс
Брифинг заместителя акима СКО Р.Алишева
Новости МТРК
21:40 11 Мая 2020
Читайте также
Стартовала республиканская акция «Бiз бiргемiз»
В Петропавловске материальную помощь от фонда «Biz Birgemiz» получили 11,5 тыс жителей
Почти 40 млн тенге для жертв паводка в Северном Казахстане
Когда можно будет поехать на дачу
В Петропавловске продолжают высаживать молодые деревья
Студенты СКГУ шьют многоразовые маски
В этом году в Мамлютском районе отремонтируют 54 км дорог
Глава региона подверг критике работу коммунальных служб и монополистов
Уровень коррупции в регионе средний, убеждены североказахстанцы
В Северном Казахстане ветераны ВОв получат по миллиону тенге
В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман
Поздравления с 1 мая. Спортсмены