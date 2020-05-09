Специальный выпуск к 75-летию со Дня Победы

Аким СКО поздравил ветерана ВОв И.Клименко

Чтобы не было войны! Это главное пожелание Ивана Трофимовича Клименко, ветерана Великой Отечественной. На фронт он ушёл в 17 лет, как и многие в его взводе. В 44-ом вчерашние школьники оказались на линии огня в Восточной Пруссии.

На глазах гибли боевые товарищи. Жестокость, бесчеловечность и смерть повсюду. Воспоминания об ужасах войны для Ивана Трофимовича болезненные. Действительно, праздник со слезами на глазах.

Настроение поднимает подрастающее поколение, рассказывает Иван Трофимович. Он получил больше 20 писем от школьников, которые благодарят ветерана за победу.

Иван Клименко, ветеран Великой Отечественной войны:

— Я честное слово рыдал и плакал. Как они выразительно всё говорят. Благодарят. Один мальчик 7 лет пишет, спасибо деда. Из-за вас я живу. Другие пишут: «Если бы не Вы, мы не знали бы какая была жизнь». Такие выражения. Хорошее поколение растёт.

И пусть растёт в мирное время, добавляет ветеран. Сказать «спасибо за Победу» от всех североказахстанцев пришёл глава региона Кумар Аксакалов. Он вручил Ивану Трофимовичу личную благодарность Президента страны.

Ветеран, хоть и живёт один, вниманием не обделён. Недавно получил квартиру в новостройке, а в этом году ещё и миллион тенге от государства. Но самое приятное, говорит фронтовик, что о нём не забывают. Пожилым людям многого и не надо, отмечает Иван Трофимович.

Иван Клименко, ветеран Великой Отечественной войны:

— Спасибо огромное. Даже не знаю, как выразить и чем выразить. Благодарны Вам бесконечно.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Это мы Вам благодарны. Вы нужны, как символ героизма. Вы преодолели, наши отцы, деды в эти тяжёлые годы. Вы как символ для всех поколений, для молодёжи, детей и внуков.

Символ героизма и силы духа, символ Победы. После Великой Отечественной Ивана Трофимовича отправили на Восточный фронт, потом в Китай. Домой он вернулся только в августе 51-го. Работал прорабом сначала в нашей области, после уехал в Алматы.

Иван Клименко, ветеран Великой Отечественной войны:

— В Алматы отпечатков очень много. Все и не перечислишь. 50 лет прожил там, с 1964 по 2013. Вернулся, тоска по родине была. Всё там начиная от Дворца Ленина, гостиница, АЗТМ, военный завод, спорткомплекс «Медео».

И ещё десятки объектов, в возведении которых участвовал ветеран. Не теряет боевой дух Иван Трофимович и сейчас. Ему 92 года. Но эти цифры только в документах, отмечает ветеран. В душе ему намного меньше.

Айгерим Мукашева

Воспоминания и факты о Второй мировой войне

Детские воспоминания времён войны — вещь удивительная, уникальная, рассказывает труженица тыла, педагог с 50-летним стажем, краевед Вера Яворская. Какие-то моменты, например, пугающие и тревожные преобразовывались в сознание и становились чуточку мягче.

А редкие мгновения радости, напротив, были такими яркими, будто каждый раз перед ними в детские руки попадал калейдоскоп с цветными стёклышками. Вере Никитичне всегда, казалось, что она на все вокруг смотрит сквозь волшебную трубу, с интересом, смешанным с любопытством.

Это чувство не угасло, даже когда, сидя в парке с папой, с мороженым и морсом в руках, она узнала, что началась Великая Отечественная. Намного позже, став педагогам, прикоснувшись к фактам и цифрам, Вера Яворская по-настоящему поняла, что такое война.

Вера Яворская, краевед:

— На фронт ушло 100 тысяч североказахстанцев. 25 тысяч из города, 75 тысяч из села. Население Петропавловка составляло примерно 113 тысяч, вы представляете, что это такое, сколько людей ушло. Из 100 тысяч североказахстанцев вернулось только 55, 45 тысяч остались на полях войны. Причем в книгу память занесено, только 35 тысяч, судьба 10 тысяч осталась неизвестной.

Они отдали свою жизнь за мир и свободу, за победу, которую всеми силами приближал, каждый, кто ушёл на фронт. Герои Советского союза, Кавалеры ордена славы. В общей сложности, в нашем регионе их 66.

Огромную поддержку, тем, кто находился на полях Второй мировой оказывал тыл. Заводы, предприятия, совхозы, в последних наравне со взрослыми трудились дети, основной же костяк рабочих, за, так называемой, линией огня, состоял из женщин.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Обувь, подходящая к сумке, укладка, макияж, маникюр. Современные представительницы прекрасного пола хотят всегда выглядеть идеально. В годы Великой Отечественной — практичность во внешнем виде вышла на первый план, а красота на второй, да и удивлять ею было некого, все время тружениц тыла уходило на работу в поле или у станка.

Вера Яворская, краевед:

— За время войны на фронт было отправлено 121 тысяча 770 теплых вещей, в том числе 5 тысяч пар валенок 16 тысяч теплого нательного белья, 18 тысяч 350 пар варежек, 23 тысячи телогреек и брюк, 20 тысяч шапок. К концу 41-го года 4670 женщин сели за руль полуторок тракторов, комбайнов. Помогали и дети. Выходило, как по Некрасову: «В больших сапогах, в полушубках овчинных, а сам с ноготок». Иногда люди видели, что пашет лошадь, а не видно, как эта лошадь идет, а, оказывается, маленький мальчик сел на лошадь и прилег, его не видно даже.

Невидимый труд и очень большая надежда, на то, что война закончится, враг уйдёт. И он ушёл. Вера Никитична рассказала, что в День Победы на столе в каждом доме устроили «пир на весь мир» главными блюдами, которого был винегрет и отварной картофель. А в голове у каждого советского гражданина крутились одни и те же слова.

Вера Яворская, краевед:

— Выступал Калинин, вы знаете его старческий голос звучал, так проникновенно, он начал выступление так. Граждане и гражданки Советского союза, Великая Отечественная война окончена, поздравляю Вас.

Дарья Пышмынцева

Своими воспоминаниями о блокаде Ленинграда со съёмочной группой МТРК поделилась 83-летняя Ирина Сидельникова

Ирина Сидельникова, жительница блокадного Ленинграда:

— Люблю тебя, Петра творение,

Люблю твой строгий, грозный вид,

Невы державное печенье,

Береговой ее гранит.

Эти строки Александра Пушкина из книги «Медный всадник» для 83-летней Ирины Сидельниковой, как гимн любви к культурному центру России. Невероятное чувство притяжения к городу на Неве, в котором она родилась, с годами становится только сильнее, признается пенсионерка.

Ирина Васильевна бережно перебирает фотокарточки с изображениями Ленинграда. Мосты, площади, музеи. Последний раз в городе с невероятной энергетикой, который сегодня весь мир знает как Санкт-Петербург, Ирина Васильевна была в 2006 году.

Гуляла по улицам, вдыхая воздух, пропитанный историей и воспоминаниями. Причем не только теми, что заставляют улыбаться, но и такими, из-за которых по телу мурашки, в горле ком, а в глазах слезы. Все они связаны с Великой Отечественной войной.

Ирина Сидельникова, жительница блокадного Ленинграда:

— Мы были в гостях и когда было выступление Молотова об объявлении войны, отец достал из кармана призывное удостоверение и тотчас же отправился в военкомат. Вот так для меня началась война. Решили детей эвакуировать без родителей, я только помню, что у меня на кармане было вышито имя и фамилия. Осталось в памяти лес, железки на них костры, потом с мамой стали разговаривать это воспитатели, которые ехали с нами в эвакуацию спасали нас, после бомбежки.

Под нее попал поезд полный детей, состав чудом остался цел, в нем была и пятилетняя Ирина Сидельникова с младшим братом. Эвакуироваться в безопасное место из Ленинграда, где в конце июня 41-го вовсю велись военные действия, не получилось.

Спустя несколько месяцев город на Неве превратился в ловушку для всех, кто в нем находился. На смену величию и красоте в Ленинград пришла блокада, а вместе с ней страх, ужас, голод и смерть.

Ирина Сидельникова, жительница блокадного Ленинграда:

— Окно в комнате и летит самолет, треск, страх. Окно открывается, падают цветы, мы с братом успеваем спрятаться в прихожей под пальто. Немного погодя, мама приходит, открывает, спрашивает, ребята вы где, живы? А мы в ответ, мама мы тут. В нашем дворе начали рыть примитивное бомбоубежище, щель, так называемую. Копали эту щель четверо пленных немцев. Это мне запомнилось на всю жизнь, что двое копали, а двое отдыхали. Щель эту вырыли, мы туда прятались во время бомбежек.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Если от бомб, еще можно было спрятаться, то от холода и голода, который буквально съедал изнутри жителей блокадного Ленинграда, скрыться не получалось. Суточная норма на одного человека стали — 125 граммов черного хлеба. Его делали из того, что придется, выпекали в формах, смазанных маслом, оставшимся после перегонки дегтя. Мама Ирины Сидельниковой отламывала половину от своего куска и давала ей и брату. Она боялась потерять их, а они в какой-то момент чуть не потеряли ее.

Ирина Сидельникова, жительница блокадного Ленинграда:

— Маме сказали, что у нее последняя стадия дистрофии, если она не уедет, то она может нас оставить сиротами, вот мама и поехала, мужественная женщина. 29 лет ей было. Мы уезжали и тот деревянный дом, в котором мы жили, после отъезда нас и других соседей, разломали и увезли на хлебокомбинат, чтобы испечь хлеба для какого-то количества людей.

Дальше был месяц пути в Саранск по «дороге жизни» через, замерзшее Ладожское озеро. Там семья Ирины Сидельниковой встретила долгожданный День Победы. Город детства встретил послевоенной разрухой, спустя время Ленинград выбрался из нее и расцвел.

Из него в 1956-м Ирина Васильевна после окончания местного электромашиностроительного техникума переехала в Петропавловск, где 35 проработала на заводе имени Калинина, ныне ТОО «Изолит».

Ирина Сидельникова, жительница блокадного Ленинграда:

— Был отчаянный женский коллектив, потом немножко расширились, а так было около 600 человек рабочих. 85% женский состав. Работали от души, кто рассказывал, кто работал в военные годы, там оставались ночевать. Да и на моих глазах, когда работали в 3-ю смену, оставались стелили бумагу и спали.

Здесь Ирина Васильевна познакомилась с мужем, родила двоих детей. Трое внучек и правнук — ее самая большая гордость и любовь. Петропавловск стал для нее вторым домом. Первым навсегда останется Ленинград.

«- В начале Великой Отечественной войны в городе на Неве проживали — около 3 000 000 человек.

— В первый месяц блокады их количество уменьшилось приблизительно на 500 тысяч — 2 500 000 человек.

— Спустя 872 дня оккупации в Ленинграде остались — порядка 557 000 человек».

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Ленинградцы, дети мои!

Ленинградцы, гордость моя!

Мне в струе степного ручья

Виден отблеск невской струи.

Если вдоль снеговых хребтов

Взором старческим я скользну-

Вижу своды ваших мостов,

Зорь Балтийских голубизну.

Строки, написанные в сентябре 41-го великим казахским поэтом Жамбылом Жабаевым, помогали тем, кто почти 900 дней боролся за город Неве. Это непросто стихотворение, это своеобразный гимн веры и надежды, на то, что завтра наступит, враг сдастся и уйдет.

В Петропавловск в годы Великой Отечественной эвакуировали 26 тысяч ленинградцев. Кто-то из них приехал сюда уже после войны. Сегодня в городе живут 5 свидетелей блокады города на Неве. Они считают своим долгом рассказывать молодому поколению о тяжелом испытании военного лихолетья.

Дарья Пышмынцева

В РК в годы Великой Отечественной было больше 150 эвакогоспиталей

Снова полететь, чтобы победить. Это отрывок из кинофильма «Повесть о настоящем человеке». В его основу легла реальная история летчика-истребителя Алексея Маресьева. В госпитале он оказался после того, как его сбили над оккупированной территорией.

18 дней и 80 км ползком по заснеженным лесам с двумя сломанными ногами, не сломили волю бойца, а закалили ее. Вернуться в строй пусть не так быстро, как хотел Алексей, и не на своих двоих, а на протезах, ему помогли солдаты в белых халатах.

«Всего в годы ВОв их было около 200 тысяч, к этой цифре нужно прибавить полмиллиона средних медицинских работников. Благодаря их труду за победой в строй вернулись более 70% поступивших в госпитали. Это около 22 млн больных и раненых. Лишь порядка 17 % солдат освободили от боевых действий».

Вернуть на фронт, освободить по состоянию здоровья от воинской службы или дать инвалидность. Это непростое решение принимали специальные медицинские комиссии при госпиталях. Первый из них под номером 3813 эвакуировали в Петропавловске в ноябре 41-го года.

Мереке Баймуканов, руководитель отдела областного государственного архива:

— На тысячу коек и местные органы власти должны были обеспечить квартирами 200 сотрудников этого госпиталя. Их сотрудники все считались военнослужащими, имели воинское звание.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— 12 помещений на выбор плюс ещё два дополнительных подготовили в областном центре для размещения эвакогоспиталей. А сколько их всего было в Петропавловске? В этом вопросе информация архивистов и историков расходится. Последние называют цифры 4 и 6. Первые же настаивают на трёх. Один из этих эвакогоспиталей сейчас за моей спиной.

В годы Великой Отечественной здесь лечили раненых и больных солдат, а сегодня в этом двухэтажном здании маленькие петропавловцы грызут гранит науки. Чтобы школьники знали и понимали, где находятся, на фасаде учебного заведения есть специальная табличка.

Её они видят почти каждый день, но, современному поколению, живя в мирное время, очень непросто понять масштабы и ужас Второй мировой войны. Помочь могут цифры, например, количество солдат, прошедших через петропавловские эвакогоспитали.

Но в областном государственном архиве огласить эти данные не могут, так как они являются секретными. Зато петропавловцы хорошо знают количество захороненных солдат, которых врачи не смогли спасти и вернуть в строй. В областном центре в эвакогоспиталях скончались 488 участников Великой Отечественной войны.

Дарья Пышмынцева

Заводы в годы Великой Отечественной войны

Делать, то, что кажется невозможным на благо страны — негласный девиз завода им. Кирова. Последний его прорыв — освоение компьютерных технологий. Сегодня производство предприятия уже не воспринимается, как нечто удивительное.

А ведь путь становления и развития у него был непростым. 28 ноября 41-го завод эвакуировали в Петропавловск и дали номер 641. В этот же день не в цехах, а под открытым небом, началась работа, ведь ни фронт и, тем более, победа не могли ждать.

Эдель Хусаинов, заведующий музеем АО «Завод им. С.М. Кирова»:

— Во время войны выпускали радиостанции «Пилот» 41 тысячу 161, радиостанцию «Мираж» 16 тысяч 150, антенны выпускали где-то полторы тысячи и пеленгатор «Штопор». Связь была №1 во время войны, без связи нельзя было ни одну операцию провести, первоначально ставилась задача, чтобы связь была налажена.

Налаживали её 447 приезжих специалистов. Всего для работы вместе с предприятиями в Петропавловск приехали в те годы 26 тысяч человек. Всех их необходимо было где-то размещать, решение этого вопроса нужно было найти как можно быстрее.

Вера Яворская, краевед:

— Я как сейчас помню, был поздний вечер, раздался властный стук в дверь: «Открывайте!». Мы открыли дверь, вошёл милиционер, а с ним 3 фигуры, замотанные в какие-то тряпки. Он сказал — это москвичи, они приехали с заводом, будут жить у вас. Освободите им место, дом деда состоял из двух комнат, в одной поместились эвакуированные, а мы семья из 8 человек в одной комнате спали на полу. Утро начиналось с гудков заводов, часов у людей не было в то время и все определяли время по гудкам.

С ними тыловики и вставали на работу. На предприятиях в те годы трудились примерно 34 тысячи североказахстанцев. В основном это были выпускники местного училища, которые на момент начала Второй мировой занимались там всего год.

Так, что азы будущей профессии 15-летние юноши и девушки, узнавали у станка. Ответственность была колоссальная, без права на ошибку. То, что стояло на кону, допустить её просто не позволяло. По той же причине каждый прибор, отправленный с предприятия, тщательно проверялся.

Кстати, ни один образец тех самых военных радиостанций и пеленгаторов завода №641 до наших дней не дошёл, всё до последнего доставили на фронт. Потому увидеть их можно только на фото. И такие свидетельства Великой Отечественной с детства интересовали Кирилла Пролубникова.

Также нравится проводить время за разговорами с прабабушкой. У неё нежное имя Роза и волевая фамилия Коптырёва. С 15-ти лет она знает всё о деталях к морским минам, снарядам к «Катюше» и М-30.

Роза Коптырева, труженица тыла:

— Мы по 12 часов работали, а то и сутками работали, потому что сделать надо было это всё.

Кирилл Пролубников, житель г.Петропавловска:

— Однажды она перевыполнила план в 5 раз и сделала в 5 раз больше запчастей, чем другие. О ней написали в газету «Комсомольская правда». Также историю о 16-летней девушке донесли во все войсковой части, в одной из них был её брат Михаил.

Его сестра очень хотела помочь, как и все те, чьи родственники ушли на войну. Розе Коптырёвой, которая трудилась на заводе №239, ныне ЗИКСТО, доверяли самую ответственную работу. Её хрупкие руки металл слушался и превращался в детали снарядов, которые помогли победить.

Роза Коптырева, труженица тыла:

— Как мы обнимались, как прыгали, скакали, вспомнить трудно.

«Всё для фронта, всё для победы». Этот лозунг, каждый день повторяли работники всех предприятий, которые функционировали в годы Великой Отечественной. Фронт и тыл стали единым целым и вместе, пусть и каждый по-своему, делали всё для общего результата.

Сауле Маликова, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— Эти заводы были эвакуированы лето-осень 41-го года и полностью продукцию они начали давать в начале 42-го в открытой местности несмотря на погодные условия, несмотря на то, что ставили в основном эти же станки и оборудование для заводов с ручным трудом.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Всего за годы Великой Отечественной в Казахстан эвакуировали больше 300 предприятий, 20 из них базировались в Петропавловске. Здесь выпускали 29 видов продукции для фронта, некоторые произвели впервые. Вера, труд и сплоченность 60 тысяч работников помогли, и Советский Союз победил.

Дарья Пышмынцева

В состав 314-й стрелковой дивизии вошли 10 тыс человек. 75% из них — североказахстанцы

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Берег озера Пёстрого. Именно здесь в июле 1941-ого располагались полевые военные палатки. Проходили сборы солдат, которые вошли в состав 314-ой стрелковой дивизии. Здесь североказахстанцы прошли курс молодого бойца. А после им выдали оружие и отправили на войну.

В момент образования 314-ой дивизии в её состав вошли 10 тысяч человек. 75% — североказахстанцы. Они сражались в рядах Ленинградского фронта. Держали оборону на реке Свирь, и 7 сентября выстояли в кровопролитном бою с финскими войсками. Сумели. Защитили.

Второе кольцо блокады Ленинграда немцам закрыть не удалось. Одну из решающих ролей в этой операции сыграли наши земляки. В первых рядах в бой шёл Абильмажин Баширов. При жизни он хоть и редко, но делился воспоминаниями о войне.

Сейчас их бережно хранит старший сын. Только вернувшийся, раненый с финской войны 24-летний парень снова ушёл на линию огня. Был командиром стрелкового полка. Первым и в огонь, и в воду.

Жусуп Баширов:

— Первый выстрел ему разрешали. Говорил — достигало.

Освободил не один десяток городов, встретил победу в Чехословакии. Но домой вернулся только в 47-ом. Кавалер двух орденов славы 2 и 3 степеней, он дожил до 96 лет. Повидал многое, но блокаду Ленинграда ветеран считал самой страшной страницей войны.

Жусуп Баширов:

— Там он находился 2 года. Трудных года. Что там он увидел. Бывало, соберемся на 9 Мая. Он рассказывал. Люди многое испытали и стойко всё это перенесли. Вот действительно — дух.

Город-Герой 872 дня держал оборону. Люди выживали как могли. Но не сдавались. Боролись до последнего и наши земляки. Настоящий героизм они проявили в операции при прорыве блокады. 8 января 43-ого года войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились и разгромили фашистов.

Освободили Шлиссельбург и очистили южное побережье Ладожского озера. Восстановили сухопутную связь Ленинграда со страной. Этот участок получил название «Дорога победы». Через год блокаду сняли окончательно. А 314-я дивизия отправилась освобождать город Кингисепп.

За что получила почётное звание «Кингисеппская». Их героизмом невозможно не гордиться. В каждом городе дивизия вела бои до последней капли крови. Не сдавались и не отступали.

Сауле Маликова, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— У нас есть данные, за 11 месяцев 1943 года снайперы уничтожили 6 114 человек. Среди них наши земляки Григорий Зубков из района Шал акына, Андрей Королёв из Кызылжарского района. Его снайперская винтовка сегодня хранится в музее артиллерии г.Санкт-Петербург.

Андрея Королёва считали одним из лучших снайперов. Он особо отличился в сентябре 42 -го года. В Гайтолово наши войска окружили фашисты. На помощь отправили 314 дивизию. Вот что писали в донесении о нашем земляке Королёве.

«В бою в районе Гайтолово товарищ Королёв проник в подбитый танк, стоящий на нейтральной территории, и через смотровую щель с расстояния 40-60 метров в течение двух суток из винтовки и автомата, отражая атаку, уничтожил 79 немцев»

Фашисты отступили, а Королёва полуживого доставили в госпиталь. Так, североказахстанский снайпер получил орден Красной Звезды. И это только один из примеров мужества и отваги одного солдата.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Свыше 12 тысяч солдат и офицеров 314-ой стрелковой дивизии получили ордена и медали. Трое из них стали Героями Советского Союза. Среди них и наш земляк Павел Гончар. Он был сапёром. Неоднократно проявлял мужество и героизм. Отличился при прорыве блокады Ленинграда, под этим городом и погиб в бою. В его внутреннем кармане лежал вот такой потёртый листок, видно, что много раз перечитывали. Это стихотворение Жамбыла Жабаева «Ленинградцы, дети мои». Это произведение находили у многих североказахстанцев.

«Ваших лучших станков дары

Киров к нам привез неспроста:

Мы родня вам с давней поры,

Ближе брата, ближе сестры

Ленинграду Алма-Ата».

Сколько в итоге североказахстанцев было в составе Кингессепской дивизии, не известно. По сей день на территории бывшего Советского Союза находят останки героев Победы, в том числе и наших земляков.

Всё ещё остаются тысячи без вести пропавших. Сейчас в нашей области уже не осталось в живых ни одного солдата 314-ой стрелковой дивизии. Но подвиг их не забыт. Ведь герои живы, пока о них помнят.

Айгерим Мукашева