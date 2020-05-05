Кожатай Некибаев рассказал, как прошел в войну через всю Европу

75 лет…а в воспоминаниях, как вчера. В 41-ом сегодняшние ветераны были молодыми парнями и девчонками. Они хотели жить, творить, любить и радоваться. Но война оборвала все. Сейчас фронтовики рассказывают, какой ценой им досталось мирное небо над нашей головой.

Побывать в других странах и на разных континентах, посмотреть красивые города и уютные улочки. Какой молодой человек об это не мечтает? Лет так 80 назад грезил этим и Кожатай Некибаев. Украина, Венгрия, Чехословакия…он видел эти места своими глазами, только не в прекрасных путешествиях или на ярких открытках, а во время кровопролитных боев.

Сразу после Нового года, в январе 43-го ему пришла повестка. 17-летнего парня призвали на службу. А через год он оказался на фронте и с боями прошел через всю Европу.

Кожатай Некибаев, ветеран Великой Отечественной войны:

— Освободить только Австрию уже оставалось, третий Украинский фронт мы, значит, повернулись на Австрию и освободили столицу Вену. Это было уже в конце апреля, 26 или 27 мы уже забрали, очистили это направление.

Оставалось только зайти в Германию. В это время первый Украинский фронт под командованием маршала Конева и первый Белорусский фронт под руководством Жукова зашли в Польшу.

Из Варшавы в Бельгию, а там и в Берлин, где 30 апреля водрузили знамя Победы над Рейхстагом. Окончательно о победе объявили после подписания акта о безоговорочной капитуляции германских войск.

Кожатай Некибаев, ветеран Великой Отечественной войны:

— Потом уже пришел командир полка, построили нас и объявили: Окончили товарищи войну! Вы остались живы, будьте счастливы! Но сначала мы не поверили, думали, может, нарочно так говорят.

В этом году мы отмечаем 75-летний юбилей Великой Победы, но воспоминания ветерана до сих пор живы. Он хорошо помнит своего командира, говорит, майор Кузьмин был замечательным человеком.

Кожатай Некибаев, ветеран Великой Отечественной войны:

— Как ночь наступает, он командира взвода, командира эскадрона возьмет, заберет с собой потом по окопам потихоньку идет ночью, днем-то нельзя — снаряды сбрасывают, самолеты пролетают. Говорит, — давайте хлопцы не горюйте, не тушуйтесь, победа будет за нами, так скажет, а потом идет в другой окоп.

После войны Кожатай Некибаев получил педагогическое образование, 32 года проработал учителем начальных классов. Но, все-таки главный урок преподал не он сам, а ему – жизнь, цену которой он знает точно.

Алена Хан