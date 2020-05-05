Е.Исакаев — и.о ректора СКГУ им.М.Козыбаева

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13:31 5 Мая 2020

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Е.Исакаев- и.о. ректора СКГУ им.М.Козыбаева
А.Маманова — судья суда №2 г.Петропавловска
Ж.Тентеков — директор Северо-Казахстанского филиала Нац.центра качества дорожных активов
Б.Кабдулин — главный специалист управления сельского хозяйства СКО
Т.Аликулов — начальник департамента по делам обороны по СКО
С.Литфуллина — судья Петропавловского городского суда
Е.Балтина — гл. специалист отдела образования г.Петропавловска
Д.Даулетова – ст. преподаватель кафедры ФАО «НЦПК Өрлеу» ИПК ПР по СКО; А.Турсунбеков — сисадмин отдела ФАО «НЦПК Өрлеу» ИПК ПР по СКО
Г.Мурзаканова — главный специалист отдела управления госинспекции труда СКО